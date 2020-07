Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita riguardanti l'Episodio di venerdì 3 luglio 2020. Ecco il Riassunto delle Trame della Puntata in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale5 alle 14.10 – tutta Calle Acacias è sconvolta dalla morte di Samuel. I vicini si sentono in colpa per non aver capito il pericolo che i coniugi Alday correvano e per aver impedito loro di fuggire. Genoveva, sconvolta per la morte di suo marito, dopo aver testimoniato si chiude in casa con il corpo di Samuel e nega ai vicini la possibilità di vedere la salma. Nel cuore della Salmeron comincia a farsi largo il desiderio di vendetta. Presto Acacias avrà una nuova Dark Lady!

Anticipazioni Una Vita: Samuel è morto

Un'altra terribile morte ha sconvolto Calle Acacias. A lasciare il quartiere stavolta è uno dei suoi storici personaggi: Samuel. Il ragazzo si è sacrificato per salvare sua moglie, presa di mira dal suo nemico Cristobal. L'ex protettore della Salmeron è riuscito a trovarla ma non a ucciderla. Un colpo di reni dell'Alday ha infatti impedito che il criminale portasse a termine la sua vendetta. Purtroppo per Genoveva, il costo da pagare per la sua fuga dalla prostituzione, è stato comunque molto caro. Per lei la vita sarà, da ora in poi, completamente diversa.

Una Vita Anticipazioni: Acacias piange Samuel

Tutti i vicini di Acacias piangono disperati Samuel. Sono pentiti e sconvolti da quanto successo e si sentono in colpa per aver permesso si compisse un altro delitto. L'addio a Samuel è triste e pieno di rimpianti. Se avessero capito la gravità della situazione e non avessero fermato la fuga degli Alday, a quest'ora il figlio di Jaime sarebbe ancora vivo. Sarà un peso che si porteranno dietro per tanto tempo e che renderà inquieta la coscienza di Liberto, Felipe, Antoñito, Carmen e della stessa Susana, colei che ha dato l'allarme dopo aver scoperto Samuel rubare nella locanda.

Genoveva piange Samuel e medita vendetta in questa puntata di Una Vita del 3 luglio 2020

La morte di Samuel avrà delle enormi conseguenze. Non solo gli abitanti di Acacias porteranno il peso del loro errore ma Genoveva comincerà a provare odio nei confronti di tutto il quartiere. Dopo essere stata chiamata a testimoniare da Mendez, la vedova si chiude in casa con il corpo del marito e nega la possibilità a tutti di vedere la salma. Genoveva non può perdonare né ora né mai e il suo odio si trasformerà presto in vendetta. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che vedremo presto una nuova Dark Lady aggirarsi per le vie del quartiere!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 29 giugno al 4 luglio 2020

