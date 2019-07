Una Vita Anticipazioni 3 luglio 2019: Flora si innamora di Paquito

Anticipazioni TV

Flora comincia a provare dei sentimenti forti per il gentile vigilante notturno, che la consola quando la vede triste per la vendita della Deliciosa.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 3 luglio 2019, Flora si rifiuta di vendere la cioccolateria nonostante i problemi che Peña sta causando a lei e a suo fratello. Paquito la vede triste e cerca di consolarla. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.05 su Canale5.

Flora non vuole vendere la cioccolateria in questa puntata di Una Vita del 3 luglio 2019

L'arrivo di Peña ad Acacias ha messo in allarme Flora e Iñigo, anche se il ragazzo dice di non avere nessuna memoria del suo passato. I due fratelli, per controllarlo, l'hanno assunto alla cioccolateria come cameriere ma il ragazzo sta causando parecchi guai e si è macchiato di diversi furti. In aiuto dei commercianti, è però arrivato Paquito, che ha pagato di tasca sua quanto sottratto dal nuovo cameriere. Nonostante tutto, c'è la concreta possibilità che la Deliciosa venga venduta ma Flora non vuole cedere la sua attività, anche se questo le potrebbe costarle molto caro.

Flora innamorata di Paquito?

La presenza ormai costante di Paquito vicino, confonde i sentimenti di Flora, che inizia a sognare il vigilante. La ragazza dimostra di provare ben più di un semplice affetto per l'uomo, che le ha rimborsato i furti di Peña e che ogni volta che la vede triste e sconsolata, cerca di confortarla. La giovane finirà per sbilanciarsi e per mettersi nei guai, davanti a tutto il paese. Ma cosa succederà? Flora si innamorerà davvero del gentile vigilante notturno nemico giurato di Servante?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'1 al 6 luglio 2019