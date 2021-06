Una Vita Anticipazioni 3 giugno 2021: un fan ossessionato spia la sua famiglia, Josè lo affronta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 3 giugno 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, una giovane recluta, fan dei Dominguez inizia a spiarli. Josè decide dunque di affrontarlo...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Josè sorprende Julio mentre questi lo sta spiando e lo mette alle strette. Liberto sorprende Rosina nell'atelier dove si è introdotta per vedere i quadri.

Una Vita Anticipazioni: Julio Exposito spia i Dominguez!

La famiglia Dominguez dovrà ben presto fare i conti con un altro problema... Julio Exposito. Il giovane Julio Exposito, non appena mette piede nel quartiere, inizia ad investigare, facendo domande a chiunque incontri proprio sui Dominguez. In molti, tra cui Jacinto, il portinaio, s'insospettiscono: inevitabilmente arrivano a chiedersi il perché di tanto interesse da parte di Julio nei confronti della famiglia di José Miguel. L'Exposito, però, si giustificherà dichiarando di essere una fan della coppia di artisti. Ma sarà vero? Anticipazioni rivelano che dietro al ragazzo si nasconderà un pericoloso mistero...

Josè affronta Julio a muso duro, nella Puntata di Una Vita del 3 giugno 2021

Intanto, nell'episodio in onda, vedremo Julio sorpreso dal Dominguez mentre spia i suoi movimenti e quelli della sua famiglia, nonostante la gentilezza del ragazzo che continua a professarsi solo un'ammiratore, Josè, già frustrato da mille altre preoccupazione e insospettito che il giovane possa avere una malata ossessione per lui e i suoi cari, deciderà di affrontarlo a muso duro. Il ragazzo riesce però a rabbonirlo raccontandogli di essere una recluta a cui è stato concesso un permesso per alcune settimane per accudire una zia anziana, e di aver scoperto solo giunto ad Acacias 38, che li vivevano i suoi beniamini. Il ragazzo riuscirà persino ad ottenere un autografo dall'attore, affermando che, tra l'altro, i due hanno in comune i natali: provengono entrambi dallo stesso paese.

Una Vita Anticipazioni: Rosina scopre l'opera di nudo che Maite ha dedicato a Camino. E' sconvolta!

Rosina è gelosa di Maite, del resto da quando Liberto ha inziato ad intuire un coinvolgimenti tra la pittrice e Camino che potrebbe andare oltre l'amicizia, fa mille domande sulla misteriosa nipote di Armando. La donna però teme ci sia altro e per chiarire la questione, decide di partire proprio da ciò che lega Liberto e Maite, l'atelier d'arte. Si introdurrà infatti di nascosto per spiare i quadri di Maite e raccogliere prove di un possibile tradimento, ma quello che vedrà sarà davvero sconcertante: un dipinto di Camino nuda. Maite non è interessata dunque a Liberto, ma sembra avere una peccaminosa passione per la giovane Pasamar....

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.