Una Vita Anticipazioni 3 febbraio 2021: la tresca segreta di Marcia e Felipe, non è più tanto segreta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 3 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, qualcuno vedrà Felipe e Marcia baciarsi di nascosto, i due rischiano grosso!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Agustina vede Felipe e Marcia baciarsi di nascosto e, sebbene non approvi il loro comportamento, promette di mantenere il segreto. Ma Genoveva trama nell'ombra.

Una Vita Anticipazioni: Felipe e Marcia si incontrano in segreto

Felipe, ormai consapevole dell'amore di Marcia, decide di andarle a parlare. Un incontro segreto in cui l'avvocato potrà finalmente confessare alla Sampaio di essere ancora innamorato di lei. Anche Marcia confermerà di provare gli stessi sentimenti, ma purtroppo non riuscirà a nascondere a Felipe, la profonda e angoscia che l'attanaglia: restare intrappolata in un matrimonio infelice e accanto ad un uomo che disprezza!

Agustina scopre i due amanti, nella Puntata di Una Vita del 3 febbraio 2021

Felipe e Marcia sono stati sinceri l'uno con l'altra, ma risolvere questa situazione e riuscire finalmente a tornare insieme, non è uno scoglio così semplice da superare. I due sanno, per il momento, di dover agire in segreto, è per questo che continueranno ad incontrarsi di nascosto in attesa di mettere a punto un piano per poter tornare allo scoperto. Purtroppo gli incontri dei due ex amanti non riusciranno a rimanere segreti a lungo, Agustina infatti li vedrà baciarsi!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ha dei sospetti

La domestica non approva affatto il comportamento del suo boss, ne della collega. Marcia è sposata e questa tresca segreta potrebbe rivelarsi davvero pericolosa per l'avvocato, ovviamente Agustina non ha intenzione di rivelare a nessuno quanto ha visto, ma la poverina sa bene come il quartiere abbia occhi e orecchie e teme che qualcun altro possa scoprire la verità. Effettivamente la sospettosa Genoveva è già lavoro, la Dark Lady ha grande esperienza con complotti e tradimenti e, visto cambiare l'atteggiamento del suo nuovo "amico", si è messa subito ad indagare per scoprire cosa possa nasconder!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.