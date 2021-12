Una Vita Anticipazioni 3 dicembre 2021: Felicia da la sua benedizione a Camino e Maite!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 3 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Felicia aprirà il suo cuore a Camino e le darà la sua benedizione.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 dicembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Felicia apre il suo cuore a Camino e le assicura che non interferirà più nel suo rapporto con Maite. Di fronte alla commozione di Felicia, Camino la perdona.

Una Vita Anticipazioni: Maite è tornata nel quartiere

Maite ha abbandonato ogni cautela ed è tornata nel quartiere, pronta a sfidare tutti e a dichiarare pubblicamente il suo amore per Camino. L'artista si recherà da Liberto, con cui si è messa d'accordo per un incontro, deve infatti riscuotere quanto dovuto. Sarà in questa occasione che scopriremo le intenzioni della donna: Maite chiarirà a Liberto di essere tornata a prendere Camino per portarla a Parigi!

Una Vita Anticipazioni: Camino ha preso la sua decisione, seguirà Camino a Parigi!

Il progetto romantico di Maite e Camino è destinato ad incontrare molte opposizioni, prima fra tutte quella di Felicia. La severa Pasamar in passato ha osteggiato l'amore tra le due ragazze, arrivando addirittura a far rinchiudere la povera Maite in carcere, dopo, non contenta, ha obbligato sua figlia a sposare un uomo vile condannandola ad una vita di infelicità. Ora però che Ildefonso è morto e Camino è finalmente libera da ogni vincolo, anche quello con sua madre, dato che le due hanno ormai un rapporto freddo e distaccato, la scelta di seguire Maite non è più al vaglio: Camino andrà con lei a Parigi, con o senza l'approvazione di sua madre!

Felice da la sua benedizione a Camino e Maite, nella Puntata del 3 dicembre 2021

Anabel ha provato ad intercedere per Camino, la ragazza molto affezionata alla nuova sorellastra, ha cercato di rabbonire la matrigna chiedendole di seppellire l'ascia di guerra. Felicia, a sorpresa, ha accolto con favore la richiesta della figlia di Marcos e ha deciso finalmente di non interferire più nella vita di Camino. Nella Puntata in onda assisteremo dunque ad una commovente riconciliazione: Felicia darà la sua benedizione a Camino e Maite.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.