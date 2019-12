Una Vita Anticipazioni 3 dicembre 2019: Telmo avverte Lucia, Samuel ha...

Anticipazioni TV

Telmo si presenta a casa Alday per accusare Samuel di avere ingannato ancora Lucia con delle opere false.

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di domani - martedì 3 dicembre 2019 – rivelano che Samuel tornato ad Acacias con la partita di opere d'arte, pronte a essere restaurate, sarà accusato da Telmo di essere un falsario e di voler ingannare - ancora una volta - Lucia. Augustina intanto informa Liberto che Susana sta male. Ma vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Un ospite inaspettato al ricevimento in onore di Lucia nella puntata di Una Vita del 3 dicembre 2019

Samuel è tornato ad Acacias molto presto e con buone notizie. Ha trovato dei bellissimi quadri da restaurare e finalmente Lucia potrà dar sfogo alla sua immensa abilità artistica, nel nuovo laboratorio fatto costruire per lei. C'è da festeggiare e l'Alday ha deciso di organizzare un party, in onore della sua fidanzata. Sarà l'occasione per dire a tutti che presto Lucia Alvarado sarà la nuova talentuosa restauratrice di Calle Acacias. Telmo, non si lascia sfuggire l'occasione di intrufolarsi in casa, durante la festa, per sbugiardare Samuel davanti a tutti e per cercare di far aprire gli occhi alla sua amata. Il sacerdote infatti rivela ai presenti che le opere sono dei falsi e che il giovane ex gioielliere, li sta ingannando.

Una Vita: Susana sta male

Telmo ha interrotto l'allegro party in onore di Lucia, accusando Samuel di aver portato in paese delle opere false e di aver ingannato – ancora – Lucia. I presenti, a causa della cattiva fama del sacerdote, non credono a una sola sua parola e neanche la bella Alvarado. Eppure c'è qualcuno che non sembra sordo alla denuncia di padre Telmo. Celia e Felipe si mettono in allarme e intensificano le loro indagini. La coppia ha infatti già sospetti su Alicia e intende vederci chiaro sulla faccenda. Che la sedicente restauratrice non sia una pedina nelle mani dell'Alday? Intanto Augustina avverte Liberto che Susana non sta bene. Cosa è successo all'amata sarta di Acacias?

