Una Vita Anticipazioni 3 aprile 2020: Passione bollente tra Telmo e Lucia!

Finiti i festeggiamenti per il suo compleanno, Lucia si lascia andare alla passione con Telmo. Felipe intanto è furioso con Celia.

Le anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – venerdì 3 aprile 2020 – la festa di compleanno di Lucia è stata un successo e finalmente la ragazza può lasciarsi andare alla passione con Telmo. I due fanno l'amore per la prima volta. Felipe è furioso con la moglie; si è infatti accorto che Celia non è interessata alla vita della cugina e ha occhi solo per Milagros. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Telmo e Lucia fanno l'amore in questa puntata di Una Vita del 3 aprile 2020

Lucia ha compiuto 23 anni e la festa del suo compleanno è stata un successo. La ragazza ha finalmente ereditato il denaro dei suoi genitori e ora è pronta a creare la fondazione dedicata ai Valmez, come consigliato da Fra Bartolomè. Finiti i festeggiamenti Lucia e Telmo si sentono liberi di lasciarsi andare alla passione e finalmente fanno l'amore. Le anticipazioni di Una Vita ci lasciano però intendere che per i due ragazzi ci saranno ancora tempi da duri da affrontare. Nuovi nemici si affacciano all'orizzonte!

Una Vita anticipazioni: Felipe furioso contro Celia

Celia è sempre più strana. Proprio ora che Lucia è più serena ed è pronta ad affrontare la sua nuova vita con Telmo, l'Alvarez – Hermoso non è assolutamente interessata alla vita della cugina e si sta dedicando solo ed esclusivamente alla piccola Milagros. Stanco di questo atteggiamento, Felipe sospetta che sua moglie non stia bene. Celia ha addirittura abbandonato la festa di compleanno di Lucia, nel bel mezzo del banchetto, senza nessuna spiegazione. L'avvocato purtroppo ignora ancora che la sua adorata consorte sia completamente impazzita, a causa del suo ultimo aborto.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.