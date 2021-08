Una Vita Anticipazioni 3 agosto 2021: Genoveva la fa franca... di nuovo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda martedì 3 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la Dark Lady riesce a depistare le indagini del commissario Mendez, allontanando da lei ogni sospetto!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 3 agosto 2021, alle 14.10, Genoveva riesce ancora una volta a passarla liscia!

Una Vita Anticipazioni: Bellita è ancora furibonda, ma Julio entra in famiglia

José Miquel non si riesce a rassegnare all'idea di dover continuare a vivere la sua vita senza la moglie, Bellita, l'unica donna che abbia mai amato... tuttavia, a quanto pare, ora le cose stanno così. Dopo aver scoperto che Julio non è l'amante del marito, come aveva iniziato ad ipotizzare, bensì il figlio, la donna ha deciso di mandare via di casa il Dominguez: non vuole più saperne di lui, dato che le ha mentito per tutto questo tempo. L'attore, dal canto suo, sta provando a giustificarsi con la moglie, spiegandole che la relazione amorosa con una ragazza di nome Rocio da cui è nato il giovane è stato soltanto un errore di gioventù, ed inoltre commesso prima del loro matrimonio... Intanto, però, è anche tempo di presentazioni ufficiali: Julio entra in famiglia!

Santiago-Israel non è più un sospettato, nelle Anticipazioni del 3 agosto 2021 di Una Vita

Il commissario Mendez, ancora impegnato nelle ricerche dell'assassino di Ursula, ha dovuto iniziare anche quelle dell'assassino di Marcia. Il male non sembra intenzionato ad abbandonare Calle Acacias. Il poliziotto, come il resto del quartiere in realtà, in un primo momento era convinto che il criminale da stanare ed arrestare fosse Santiago-Israel, avendo lui un movente, la gelosia, e, per di più, appartenendo a lui l'arma del delitto. D'altra parte, Mendez è costretto a mettere tutto in discussione: il finto marito della domestica brasiliana era già partito per Cuba quando quest'ultima è stata uccisa...

Una Vita Anticipazioni: Genoveva depista le indagini!

Ed è così che i sospetti del commissario sono ricaduti su qualcun altro, ossia Genoveva. Quando Mendez espone la sua teoria a Felipe, anche quest'ultimo sembra fermamente convinto che la possibilità che la moglie abbia le mani sporche del sangue della Sampaio non sia da escludere a priori, anzi: lui stesso si scaglia contro la Salmeron, furioso, accusandola. La Dark Lady, al solito con gli occhi lucidi, gli giura di non avere niente a che fare con l'efferato delitto, e cerca d'impietosirlo, ancora una volta facendo leva sulla gravidanza. Come deve impegnarsi nel tentativo di dissuadere il consorte, al contempo, però, Genoveva sa che deve impegnarsi nel depistaggio delle indagini... ed infatti, ben presto, qualcun altro finirà dietro le sbarre al posto suo...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.