Una Vita Anticipazioni 29 settembre 2021: Laura finalmente libera dal ricatto di Genoveva!

Sofia Gusman di 28 settembre 2021

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 29 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Laura rassicura sua sorella Lorenza, presto potrà portarla in Germania dove verrà sottoposta a un delicato intervento.