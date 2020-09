Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 29 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Liberto viene assolto ma Alfredo ha un asso nella manica per realizzare il suo piano e la sua vendetta.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata di martedì 29 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Liberto è finalmente libero. Tutte le accuse a suo carico sono cadute e ora può tirare un sospiro di sollievo. Stessa cosa non si può dire di Genoveva. La Salmeron, colpevole di aver ritrattato la sua testimonianza, rischia la sua vita. Alfredo è furioso ed è sempre più diffidente nei confronti di sua moglie. È infatti convinto che la donna stia tramando alle sue spalle e per scoprirlo, convoca Marcia.

Liberto è libero! In questa puntata di Una Vita del 29 settembre 2020

L'incubo è finalmente finito! Liberto è libero e tira un sospiro di sollievo. Grazie all'aiuto di Felipe, il Seler è riuscito a levarsi di dosso la colpa che ingiustamente gli era stata imputata e ora può occuparsi delle faccende amorose come quella di riconquistare Rosina. Liberto ha spinto sua moglie a rifarsi una vita ma la prospettiva che la sua amata consorte se ne vada con Ignacio, non lo alletta. Ora che non dovrà più presenziare in tribunale ha tempo di trovare un modo per riprendersi il suo cuore!

Anticipazioni Una Vita: Alfredo urla vendetta!

Liberto è libero ma Alfredo è furente. Il Bryce ha subito una sonora sconfitta e ormai tutti, ad Acacias, sanno che c'è lui dietro alla terribile accusa mossa contro il Seler. Il banchiere nota con disprezzo che sua moglie lo ha pugnalato alle spalle. Genoveva ha ritrattato la sua testimonianza, inguaiando il consorte, che ora non può fare a meno di pensare che la Salmeron stia tramando qualcosa di molto più terribile nell'ombra. L'uomo si è infatti accorto che Genoveva frequenta sin troppo assiduamente Felipe e crede di sapere come fermarla.

Una Vita Anticipazioni: Alfredo minaccia Marcia!

Alfredo sa a chi rivolgersi per scoprire cosa stia tramando Genoveva. La persona in questione è Marcia, la spia. La ragazza è arrivata in casa Alvarez – Hermoso al soldo di Ursula. La Dicenta, pronta a mettere in scacco gli abitanti di Acacias una volta per tutte, ha convinto la ragazza a diventare la sua talpa e ha coinvolto Alfredo in questo suo terribile piano. Marcia ha sino a ora dato importanti informazioni ma qualcosa in lei sta cambiando. La giovane si sta innamorando di Felipe e toccherà al Bryce rimetterla al suo posto. Il banchiere convoca la giovane e la minaccia: dovrà fare quello che dice lui!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.