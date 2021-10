Una Vita Anticipazioni 29 ottobre 2021: Antonito fa carriera e conquista Acacias!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 29 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Antoñito verrà incaricato di fare il discorso per la chiusura della campagna elettorale.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 29 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, la carriera politica di Antoñito va a gonfie vele. Dopo il suo ultimo brillante discorso, il suo partito politico gli propone di parlare anche alla cerimonia di chiusura della campagna elettorale. Il ragazzo non si sente però adeguato all'incarico. Ha paura di fallire e Lolita decide di aiutarlo. Gli propone così di affidarsi a un guaritore di Cabrahigo, sicura che il santone potrà risolvere tutti i loro problemi. Intanto Felipe continua a non ricordarsi di Genoveva e a odiare Ramon, convinto – a causa dell'amnesia – che sia lui l'assassino di Celia.

Antoñito fa carriera in Una Vita Anticipazioni 29 ottobre 2021

A casa Palacios si festeggia un grande successo. Antoñito ha conquistato il suo partito politico con la sua audace parlantina. Il ragazzo si è dimostrato un grande oratore. Quello che era nato per gioco anzi per competizione con suo padre Ramon – ormai ufficialmente ritiratosi – sta diventando davvero qualcosa di serio e il giovane si trova tutto d'un tratto a essere considerato uno dei migliori del suo gruppo. Ed è per questo che i suoi capi gli propongono di parlare alla cerimonia di chiusura della campagna elettorale. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano però che Antoñito non ne sarà troppo entusiasta. Comincerà infatti ad avere paura di fare qualche pasticcio e di bloccarsi davanti alla folla dei suoi compaesani. Per questo motivo Lolita deciderà di intervenire. Gli consiglierà di affidarsi a un santone di Cabrahigo, in grado di curare il suo “male”. Ma sarà davvero così miracoloso?

Anticipazioni Una Vita: Felipe ha perso la memoria

Felipe non si ricorda di Genoveva o meglio non ricorda nulla di quello che è successo negli ultimi dieci anni. L'Alvarez-Hermoso si è risvegliato dal coma con una bruttissima amnesia e ora non si rammenta di aver avuto né un incidente né di essere sposato con la Salmeron. Ricorda solo il suo odio contro Ramon che – a causa dell'amnesia – ritiene ancora il responsabile della morte di Celia. È un brutto colpo per i suoi amici e meno ovviamente per Genoveva che intravede, in questo, un'opportunità per ricominciare da capo con il suo amato consorte. Felipe infatti non ha memoria delle sue malefatte e anzi la considera una donna di carità. Una vera manna dal cielo per la Dark Lady!

Una Vita Anticipazioni: Velasco furioso!

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Velasco non sarà per nulla contento di rivedere Felipe sveglio e ancora vivo. L'avvocato pretenderà delle spiegazioni da parte di Laura, che aveva incaricato di uccidere l'Alvarez-Hermoso. A peggiorare le cose ci si è messa Genoveva che sembra decisa a riconquistare il marito e a lasciare per sempre Velasco, dopo averlo illuso di amarlo. Insomma le cose si stanno complicando ulteriormente in quel di Acacias e non è escluso che nuove e inattese alleanze possano essere presto strette.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.