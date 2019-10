Una Vita Anticipazioni 29 ottobre 2019: Samuel rivela il suo amore a Lucia

Anticipazioni TV

Samuel decide di rivelare a Lucia di amarla. Il suo intento è quello di mettere le mani sul suo immenso patrimonio.

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 29 ottobre 2019, ci rivelano che Samuel riuscirà a ingraziarsi di nuovo Lucia e le dichiarerà di amarla. Celia e Felipe cercheranno di convincere la ragazza a non accettare il suo corteggiamento ma l'Alvarado è profondamente colpita. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Samuel confessa a Lucia di amarla in questa puntata di Una Vita del 29 ottobre 2019

L'astuto Samuel sa come approfittare dell'ascendente che ha sulla bella Lucia. Il ragazzo non si è fatto certo spaventare dal piano – machiavellico – del suo rivale Telmo, che con un colpo gobbo ha rivelato alla stampa la vera identità di Lucia. L'Alvarado, additata come “figlia del peccato”, da tutte le donne di Acacias, si è chiusa in se stessa e l'Alday è pronto a offrirle una spalla per piangere e su cui appoggiarsi. È così che dopo la finta aggressione di Batan, confessa alla sua amica di ricambiare i suoi sentimenti e le dichiara il suo amore.

Celia, Felipe e Telmo non credono a Samuel in Una Vita

Nonostante la finta confessione e il teatrino ben orchestrato, Celia e Felipe non sono per nulla felici della vicinanza di Samuel a Lucia. Più di una volta i coniugi hanno tentato di mettere in guardia la loro cugina dall'Alday, ancora ufficialmente sposato con Blanca. La reputazione della ragazza è già in bilico a causa della scoperta del suo vero legame con i Marchesi de Valmez e Celia – che ha consigliato a Lucia di rinunciare alla sua eredità – non vuole che su di lei cada lo scandalo di adulterio. Telmo intanto continua a tessere la sua rete per strappare Lucia dal giogo di Samuel. Il padre continua a rassicurare Espineira di aver rivelato tutta la verità solo per spingere la giovane a rinunciare alla sua immensa fortuna ma in realtà le sue vere intenzioni sono quelle di proteggerla da chi vuole strapparle quanto le spetta di diritto.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.