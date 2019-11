Una Vita Anticipazioni 29 novembre 2019: Javier ricatta Carmen!

Anticipazioni TV

Lo spregevole marito di Carmen è arrivato ad Acacias per tormentarla.

Nell'episodio di Una Vita di venerdì 29 novembre 2019 vedremo Javier irretire sempre di più il figlio e continuare a ricattare Carmen. La donna, per accontentarlo, chiederà a Samuel un anticipo sullo stipendio. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 14.10.

Javier ricatta Carmen nell'episodio di Una Vita del 29 novembre 2019

La domestica dai capelli rossi, in passato, si è vista costretta ad abbandonare la sua dimora, le sue ricchezze e, soprattutto, suo figlio. Quest'ultimo ha ormai raggiunto la madre a Calle Acacias, ed è pieno di risentimento per lei, non conoscendo la verità. Raul non sa che Carmen non lo avrebbe mai lasciato, se non fosse stata obbligata. Infatti, dalla sua fuga dipendeva la sua salvezza: Javier, il marito della donna, è un uomo spregievole... ed ora, grazie alle informazioni che gli ha fornito il ragazzo, è arrivato nel quartiere. Javier non ha perso tempo: ha sin da subito cercato di far sì che il figlio restasse dalla sua parte, continuando a mentirgli, ed ha minacciato la moglie. L'uomo vuole che lei gli procuri immediatamente una cospicua somma di denaro, altrimenti se la dovrà vedere con lui...

Una Vita: Carmen chiede aiuto a Samuel

La donna è disperata: non può credere di essere piombata di nuovo nell'incubo in cui viveva prima. In effetti, Javier, adesso che l'ha ritrovata, non ha alcuna intenzione di lasciarla in pace, anzi. L'uomo pretende da Carmen dei soldi, e non accetterà un no come risposta. La domestica, terrorizzata, sa che deve dargli quel che vuole, e sa che deve darglielo anche in fretta! Con il marito non si scherza. Così, la donna crede che la soluzione migliore sia rivolgersi al proprio signore, Samuel. L'Alday, però, non potrebbe aiutarla neanche volendolo davvero, dato che, ormai, si è rovinosamente impoverito. L'unico anticipo sullo stipendio che può pormettersi di darle è di 25 pesetas... decisamente poche per accontentare il pericolosissimo Javier.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.