Anticipazioni TV

Riassunto della puntata di Una Vita in onda Domani su Canale 5. Cosa Succede, Anticipazioni e Trame della Soap per l'Episodio del 29 maggio 2020.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – venerdì 29 maggio 2020 - Genoveva viene scarcerata ma purtroppo non sarà facile tornare alla normalità. I suoi problemi non sembrano infatti risolti. Nel quartiere arriva un uomo misterioso di nome Ariza, che la sta cercando. Intanto Bellita, convinta che sua figlia debba sposarsi, trova a Cinta un nuovo pretendente. Cosa farà ora la ragazza? Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva viene scarcerata

Susana e Rosina hanno sbattuto in cella Genoveva. La Salmeron ha tentato di vendicarsi delle signore di Acacias, da sempre a lei ostili. La ragazza ha organizzato un siparietto sexy per sconvolgere il quartiere e dare finalmente una lezione a tutti. Peccato che la situazione le sia sfuggita di mano e che, in un momento di disattenzione dato dall'alcol, abbia finito per gettare giù un vaso, ferendo la Hidalgo. Dopo alcuni giorni passati al fresco, Genoveva viene finalmente scarcerata ma i suoi problemi non sono ancora finiti.

Un uomo misterioso minaccia Genoveva in questa puntata di Una Vita del 29 maggio 2020

Sappiamo ormai molto bene che Genoveva nasconde un passato da prostituta e che grazie a Samuel, è riuscita a rifarsi una vita lontano dal bordello. Sappiamo però anche per la Salmeron è costretta a nascondersi dal suo vecchio protettore, che continua a tormentarla dopo la sua fuga senza essersi riscattata. Nel quartiere fa improvvisamente la sua comparsa un uomo misterioso, Ariza. Si tratta di un criminale al corrente del passato della Salmeron e pronto a riportarla “a casa” se lei si rifiuterà di eseguire i suoi ordini. Genoveva e suo marito saranno costretti a cedere ai ricatti di questo nuovo inquilino di Calle Acacias.

Anticipazioni Una Vita: Bellita trova un nuovo pretendente per Cinta

Una lettera ha smascherato Cinta e la ragazza è stata costretta a rivelare ai suoi genitori di aver mentito e di aver lasciato la scuola senza alcun motivo. Bellita e Josè sono sconvolti e visto che la ragazza non vuole studiare, è necessario che convoli a nozze il prima possibile. La Dominguez ha le spalle al muro, sopratutto dopo che sua madre le dice di averle trovato un nuovo pretendente. Fiori d'arancio a breve a Calle Acacias?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.