Una Vita Anticipazioni 29 maggio 2019: Ursula violentata da due ladri

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 29 maggio 2019, Ursula ha dei continui flashback sul suo passato e si ricorda di essere stata aggredita in casa sua da due ladri. Casilda invece ha ripreso conoscenza ma da quando si è svegliata, non fa che far spazientire Rosina. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Ursula violentata da due ladri in questa puntata di Una Vita del 29 maggio 2019

Grazie alle indagini di Riera, scopriamo di più sul passato di Ursula Dicenta. Abbiamo già scoperto che la Dark Lady di Acacias ha origini russe. La sua famiglia – i Koval – dovette scappare da Odessa per insurrezioni contro lo zar. La giovane venne promessa in sposa al ricco connazionale Aleksander Makarov; un matrimonio combinato per rinsaldare le finanze della famiglia, caduta in miseria dopo il trasferimento. La vita della ragazza subisce però una grande scossone. Una terribile violenza cambia totalmente il destino della giovane e innocente Ursula, che da allora non sarà più la stessa. Due ladri – intrufolatisi a casa sua e trovandola sola – la violentano. Scoperto questo terribile fatto, i genitori della ragazza la abbandonano al suo destino, buttandola fuori di casa incinta delle sue due gemelle: Blanca e Olga

Casilda si sveglia

La rivolta a Calle Acacias ha portato tristezza e morte nel quartiere. Martin ha perso la vita per salvare quella di Diego, prendendo su di sé il proiettile destinato a lui. L'Alday si sente in colpa per quanto successo e vuole scoprire chi abbia ingaggiato la guardia che ha sparato il colpo diretto a lui. Casilda invece riprende conoscenza dopo essere stata colpita alla testa da un militare. La ragazza appare strana e sembra aver dimenticato tutto quello che è accaduto ma soprattutto non sembra ricordare nulla su Martin, suo marito. La giovane cameriera è chiaramente sotto shock e inizia a dare il tormento a Rosina.

