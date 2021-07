Una Vita Anticipazioni 29 luglio 2021: Agustina dice per sempre addio ad Acacias

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 29 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Agustina decide di riscattarsi dedicando il resto della sua vita prendendosi cura di Gloria. La domestica dice addio per sempre ad Acacias.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.25 su Canale5, Agustina saluta tutti prima di lasciare per sempre Acacias per stare accanto a Gloria. Camino si ostina a non parlare, ma poi ha un crollo emotivo.

Una Vita Anticipazioni: Agustina si sente in colpa per quello che ha fatto a Gloria

Dopo aver scoperto i motivi che hanno spinto Gloria ad aggredirla e poi a rivolgere l'arma verso se stessa, Agustina si sentirà estremamente in colpa. Pare infatti che la fanciulla, figlia illegittima del signore presso cui Agustina ha prestato servizio prima dell’arrivo ad Acacias, sia cresciuta in convento, strappata a sua madre, proprio a causa della domestica. La donna, fedele al suo ex proprietario, aveva eseguito l'ordine di allontanare la piccola per non compromettere il suo Signore, condannandola a una vita infelice.

Agustina dice per sempre addio ad Acacias, nella Puntata di Una Vita del 28 luglio 2021

Agustina comprende di essere la maggiore responsabile di tutte le sciagure della povera ragazza, decide quindi di compiere un gesto estremo per riscattarsi: dire per sempre addio ad Acacias e dedicare il resto dei suoi giorni a prendersi cura di Gloria. La notizia lascerà gli amici della soffitta davvero sconvolti, tutti infatti saluteranno la collega con grande malinconia e affetto.

Una Vita Anticipazioni: Camino ha un crollo emotivo

Da quando Maite ha lasciato Acacias, Camino non è stata più la stessa. La ragazza, distrutta dal dolore, come già accaduto in passata, è ricaduta in uno stato di mutismo totale. Da giorni si ostina a non parlare, a nulla sono valsi i tentativi di Cesareo di convincerla a fare marcia indietro e rinunciare alla sua protesta. La giovane continuerà imperterrita almeno finché non avrà un terribile crollo emotivo...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 luglio all'1 agosto 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.