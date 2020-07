Una Vita Anticipazioni 29 luglio 2020: Ramon spezza di nuovo il cuore a Carmen...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 29 luglio 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Carmen delusa da Ramon che le ha regalato un abito molto simile a uno indossato da Trini.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 29 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 14.10 su Canale5 scopriamo che dopo il benestare di Antoñito, Ramon ha ormai ufficializzato il suo rapporto con Carmen. I due, sempre più innamorati, passano del tempo insieme e il Palacios porta la sua fidanzata a fare compere. La giornata assume però presto un sapore amaro. Carmen scopre che l'abito che Ramon ha scelto per lei è identico a quello che aveva Trini. L'ex cameriera teme che il compagno la voglia trasformare nella sua defunta moglie.

Anticipazioni Una Vita: Ramon ufficializza la sua relazione con Carmen

Finalmente l'amore ha trionfato! Antoñito è salvo grazie a Carmen. L'intervento dell'ex domestica ha evitato che il giovane Palacios finisse i suoi giorni in galera, con la duplice accusa di diserzione e di corruzione di pubblico ufficiale. Ramon è grato alla sua donna ed è molto felice che suo figlio l'abbia accettata nella loro famiglia. Ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto.

Ramon ferisce Carmen in questa puntata di Una Vita del 29 luglio 2020

Ora che Carmen è entrata a far parte della sua famiglia, Ramon è libero di “coccolarla” come ha sempre desiderato. Per farla accettare dalle signore del quartiere, in qualità di sua nuova compagna, il Palacios si sta impegnando per rinnovarle il guardaroba ma finisce per ferire Carmen, regalandole un vestito molto simile a uno che aveva Trini. L'ex domestica, delusa, teme che il suo fidanzato non abbia ancora dimenticato la sua defunta moglie e che stia cercando di trasformarla in lei.

Una Vita Anticipazioni: Ancora problemi tra Ramon e Carmen

Quando sembrava essere stato tutto risolto, tra Carmen e Ramon si ricrea una nuova frattura. Forse inconsapevolmente, il Palacios ha comprato un abito molto simile a uno indossato da Trini e ovviamente la povera Carmen ci è rimasta molto male. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che ci saranno altri problemi tra i due innamorati e che la situazione degenererà al ritorno di Milagros a Calle Acacias!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.