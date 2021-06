Una Vita Anticipazioni 29 giugno 2021: Marcia lascia Santiago!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 29 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Marcia, dopo quanto scoperto sul conto del finto consorte, deciderà di lasciarlo e, con l'aiuto di Casilda, fuggirà subito dalla Pensione.

Una Vita Anticipazioni: Andrade rivela a Marcia la verità su Santiago

Andrade, lo spregevole trafficante di donne che aveva reso Marcia schiava, dal carcere, ed in punto di morte, ha chiesto di poterla incontrare. Marcia è titubante, mentre il finto coniuge è categorico: non deve andare a fargli visita. D'altra parte, la giovane donna è curiosa di stare a sentire che cosa ha di tanto importante da dirle. Così, la Sampaio prende coraggio e si dirige verso il carcere; il Becerra, dopo averlo saputo, prova a raggiungerla per fermarla, ma arriva tardi: i due stanno già parlando. L'aguzzino rivela alla domestica che il finto marito e la vedova Alday sono sempre stati in combutta: hanno tramato insieme per separare lei e l'Alvarez-Hermoso.

Una Vita Anticipazioni: Santiago vuole prendersi cura di Marcia ma lei rifiuta il suo aiuto

Marcia sa che Israel non è il vero marito, ossia il vero Santiago, ma certo non immaginava quanto l'uomo potesse essere diabolico! Dopo aver appreso questa sconvolgente verità, la ragazza trascorrerà un'intera giornata priva di sensi. Il finto consorte tenterà di prendersi cura di lei, ma quest'ultima, tornata in sé, rifiuterà le sue premure, e la sua presenza. Tanto che, vedremo la domestica, recarsi dalla sua cara amica Casilda per chiederle aiuto.

Marcia lascia Santiago e chiede aiuto a Casilda, nella Puntata di Una Vita del 29 giugno 2021

Marcia, scoperta la verità su Santiago, rifiuterà di avere ancora a che fare con lui. La ragazza nel giro di 24 ore affronterà il compagno, chiudendo ogni rapporto e abbandonando la pensione, dove i due vivono insieme ormai da mesi. La Sampaio troverà conforto nella sua collega e amica Casilda, a cui chiederà la possibilità di essere ospitata nella sua vecchia dimora: l'appartamento sulla soffitta dove vivono i domestici. La compagna, preoccupata, si dirà disponibile ad aiutarla e offrirle sostegno fino a che ne avrà bisogno. Marcia si sfogherà? Racconterà finalmente la farsa che sta vivendo da tempo e i soprusi che è stata costretta a subire?

