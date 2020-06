Una Vita Anticipazioni 29 giugno 2020: Felipe rifiuta di aiutare Samuel!

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame di Una Vita per l'episodio di venerdì 29 giugno 2020: i riflettori saranno puntati su Felipe, l'uomo, sconvolto per le rivelazioni su Celia, abbandonerà Samuel al suo destino.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, relative all'episodio di lunedì 29 giugno 2020. Nella trama della puntata in onda su Canale 5 alle 14.10, Samuel è disperato, deve fuggire al più presto da Acacias, una lettera di Marlen ha infatti confermato l'arrivo di Cristobal nel quartiere. L'Alday chiede un prestito a Felipe e Lucia, ma i due si rifiutano di concederglielo. Nel frattempo Ramon prega Servante di far recapitare una lettera a Felipe.

Una Vita Anticipazioni: Samuel e Genoveva in pericolo!

Mandez ha comunicato a Samuel e Genoveva del ritrovamento del cadavere di Ariza, il malvivente che da giorni li tiene sotto torchio. I due hanno compreso subito di essere in pericolo, dietro alla violenta morte del Ricattatore non può che esserci Cristobal: Ariza è stato probabilmente ucciso dall'ex alleato perché ha taciuto sul nascondiglio di Genoveva.

Il Quartiere rifiuta di aiutare Samuel e Genoveva, nella puntata di Una Vita del 29 giugno 2020

La conferma non tarderà ad arrivare, Marlen – una cara amica della Salmeron – le scriverà per informarla che l'ex protettore è già sulla strada di Acacias. E' a quel punto che la coppia, disperata, inizierà a mendicare qualche soldo per lasciare la città. Purtroppo, nessuno nel quartiere accetterà di aiutare Samuel e sua moglie. Neppure Felipe e Lucia. Del resto l'avvocato ha altro a cui pensare in questo momento...

Una Vita: Felipe è sconvolto, non ha tempo di pensare a Samuel...

Ramon ha riportato in città Fulgencia che, dopo dieci anni, ha finalmente raccontato la verità su cosa l'ha spinta a scappare da Acacias. La balia ha rivelato ai due uomini di aver visto, Celia allattare Milagros. Una visione talmente scioccante da condurla immediatamente alla fuga. Felipe è sconvolto, ha rovinato la vita del suo migliore amico, Ramon, solo per una sua ottusa convinzione. Ora non ha proprio tempo di risolvere l'ennesimo guaio di Samuel...

Una Vita: Ramon decide di sotterrare l'ascia di guerra

Mentre Felipe fa i conti con il senso di colpa, Ramon chiede a Servante di portargli una lettera. Il Palacios, deciso a sotterrare per sempre l'ascia di guerra, organizzerà una messa in onore di Celia e Trini, le due verranno ricordate insieme. Una volta amiche, Ramon spera che possano ritrovare pace e unità nel regno dei cieli. Felipe dunque sta per ricevere un invito. Ma l'avvocato sarà pronto a celebrare Celia dopo che per colpa sua ha vissuto dieci anni d'oblio?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.