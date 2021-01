Una Vita Anticipazioni 29 gennaio 2021: Felipe scopre che Marcia lo ama ancora!

Una Vita Anticipazioni: Santiago difende Marcia

Santiago non è l'uomo meschino e crudele che tutti si aspettavano e anche Felipe è stato costretto a ricredersi, certo il dolore che prova non cambia e neppure la realtà dei fatti: Marcia non potrà mai essere sua! E' per questa ragione che, pur sapendo di non poter imputare a Santiago la colpa delle sue disgrazie, cercherà comunque di evitare di familiarizzare con lui. Quando infatti il marito di Marcia si presenterà a casa sua per offrirgli il suo aiuto contro i trafficanti di donne, l'avvocato rifiuterò: ama troppo Marcia per poter accettare di lavorare fianco a fianco con suo marito!

Felipe scopre che Marcia è ancora innamorata di lui, nella Puntata di Una Vita del 29 gennaio 2021

Felipe capisce di doversene fare una ragione, Marcia è già sposata, eppure, vi anticipiamo che presto qualcosa sarà destinato a cambiare. Proprio nell'episodio in onda vedremo infatti che l'avvocato scoprirà che Marcia prova ancora un sentimento per lui e che, nonostante la comprensione e la gentilezza mostrata da Santiago, non riesce proprio a rispettare il vincolo matrimoniale perché mente e cuore sono ancora legati a Felipe. Scoprire che l'amore è reciproco, non può che riempire di gioia l'Alvarez Hermoso che capirà di dover continuare a combattere...

Una Vita Anticipazioni: Felipe va a parlare con Marcia

Felipe, ormai consapevole dell'amore di Marcia, decide di andarle a parlare. Un incontro segreto in cui l'avvocato potrà finalmente confessare alla Sampaio di essere ancora innamorato di lei. Anche Marcia confermerà di provare gli stessi sentimenti, ma purtroppo non riuscirà a nascondere a Felipe, la profonda e angoscia che l'attanaglia: restare intrappolata in un matrimonio infelice e accanto ad un uomo che disprezza!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 25 al 31 gennaio 2021

