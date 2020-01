Una Vita Anticipazioni 29 gennaio 2020: Telmo si autoflagella

Anticipazioni TV

Per espiare le sue colpe, Telmo digiuna e si autoflagella.

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – mercoledì 29 gennaio 2020 – ci rivelano che Telmo comincia ad autoflagellarsi per espiare le sue colpe mentre Lolita consiglia a Ceferino di baciare un'altra donna e tornare così finalmente a Cabrahigo. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Telmo si autoflagella in questa puntata di Una Vita del 29 gennaio 2020

Il bacio peccaminoso che Telmo e Lucia si sono scambiati ha mandato in crisi il sacerdote. Già da tempo in dubbio sui suoi voti di castità, il ragazzo ora si trova davanti a un bivio. Affrontare il suo peccato ed espiare le sue colpe o svestire gli abiti monastici e correre tra le braccia dell'Alvarado. La scelta ricade – momentaneamente? - sull'espiazione. Telmo digiuna e comincia ad autoflagellarsi per rimediare ai suoi peccati mentre Lucia – in pena per la sua salute – è convinta che il loro momento di passione non deve essere dimenticato. Il sentimento tra i due ragazzi è ormai molto chiaro ma Samuel è ancora in agguato.

Una Vita: Lolita consiglia a Ceferino di baciare un'altra donna

Lolita e Antoñito vogliono coronare il loro sogno d'amore il prima possibile. La presenza di Ceferino nel quartiere impedisce però loro di sposarsi. Per questo Trini ha escogitato un piano: farlo innamorare di un'altra donna. La scelta ricade su Casilda, che si presta ad aiutare la sua amica. Purtroppo l'Escolano comincia a dubitare di aver fatto la scelta giusta e vorrebbe confessare tutto alla sua “vittima”. Lolita però non demorde e convince Ceferino a lasciarsi andare e a baciare un'altra, per liberare entrambi dalla maledizione e tornare a casa. Intanto Carmen torna molto felice da Biscaglia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.