Una Vita Anticipazioni 29 dicembre 2020: Felipe disonora la memoria di Celia!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 29 dicembre 2020.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 29 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe chiede ad Andrade il prezzo di Marcia e inizia a cercare disperatamente denaro. Purtroppo trovare la somma richiesta è più difficile del previsto e l'avvocato riflette seriamente sull'impegnare alcuni gioielli di Celia.

Una Vita Anticipazioni: Andrade si è fidato di Mauro e Felipe

Mauro e Felipe sono riusciti a conquistare la fiducia di Andrede, il trafficante ha accettato di fare affari con loro, non è stato semplice ma alla fine ha acconsentito a vedergli delle donne di colore proprio come richiesto. Andrade conduce i due finiti uomini d'affari in un luogo segreto in cui tiene stipate la sue schiave e consiglia ai due di trascorrere del tempo con loro, di intrattenersi, di "provarle" proprio come se fossero "merce" prima di fare l'acquisto. Purtroppo tra le poverine non c'è traccia di Marcia.

Una Vita Anticipazioni:Felipe trova Marcia, ma per riportarla a casa deve pagare!

Felipe per essere certo di poter vedere tutte le ragazze, convince Andrade a mostrargli quelle di colore più belle, quelle riservate ai clienti più prestigiosi ed esigenti. Una mossa vincente perché gli permetterà finalmente di ritrovare la sua Marcia. La ragazza è tra le schiave speciali, quelle che Andrade riserva agli uomini più ricchi. L'avvocato è fuori di sé: emozionato, ma anche arrabbiato, rischia di far saltare piano e copertura. Mauro però è stato chiaro: bisogna continuare a giocare secondo le regole di Andrade se si vuole mettere a segno il colpo!

Mauro decide di vendere i gioielli di Celia! Nella Puntata di Una Vita del 29 dicembre 2020

E' per questo che Felipe sarà costretto a fare un'offerta per Marcia, a comportarsi come un cinico compratore di merce umana. Purtroppo la somma richiesta da Andrade sarà davvero alta: Marcia vale tanto per il trafficante e Felipe si rende conto di non potersi permettere un tale "acquisto". Eppure l'avvocato non si arrende, lo vedremo infatti impegnarsi per racimolare quanto imposto ad Andrade arrivando addirittura a pensare di vendere i gioielli di Celia: un gesto sacrilego, ma necessario!

