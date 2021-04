Una Vita Anticipazioni 29 aprile 2021: Felice è determinata a trovare un uomo per Camino!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 29 aprile 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Felicia è decisa a trovare un fidanzato per sua figlia Camino e la ragazza si mostra stranamente accondiscendente...

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 29 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felicia è determinata a trovare un pretendente per la figlia, la quale si mostra incredibilmente accondiscendente. Agustina si prepara a partire in gran fretta.

Una Vita Anticipazioni: Maite e Camino decidono di vivere la loro storia in segreto

Intesa ritrovata finalmente tra Maite e Camino, le due donne sembrano aver preso una decisione riguardo alla loro storia: viverla, anche se in segreto. Felicia non sospetta certo una relazione tra la pittrice e sua figlia, eppure cerca delle spiegazioni proprio dall'artista, convinta che sia l'unica a conoscere i motivi del grande turbamento che negli ultimi tempi ha scosso la dolce Camino. Cesareo aveva anche ipotizzato che potesse trattarsi di pene d'amore, e ora la Pasamar spera di vederci chiaro. In realtà, il confronto con Maite, non darà i risultati sperati, la donna infatti, negherà di conoscere le cause della recente situazione della sua allieva. Una volta congedate però, correrà ad avvisare Camino dell'interrogatorio di sua madre, ma lei non sembrerà preoccuparsene, anzi, per allentare la tensione, la bacerà appassionatamente.

Una Vita Anticipazioni: Camino d'accordo con Maite, decide di fingere interesse per un uomo

Le due ragazze, dopo il momento romantico, capiranno di dover riflettere bene sul da farsi per non animare ulteriori sospetti. La decisione migliore per Camino, sarà fingere l'interesse per un uomo, assicurarsi un pretendente, permetterà infatti alla coppia di evitare ulteriori indagini da parte della Pasamar senior e di tutti i vicini di Acacias. La decisone verrà dunque presa: Camino, accetterà la corte di un uomo, come copertura per poter vivere in libertà la storia con Maite.

Felicia è determinata a trovare un pretendente per Camino, nella Puntata di Una Vita del 29 aprile 2021

Quando Felicia, farà sapere alla figlia di essere determinata a trovarle un buon partito e assicurarle un proficuo fidanzamento ed eventuale matrimonio, la ragazza si mostrerà stranamente accondiscendente. Rallegrata dal consenso della giovane, Felicia, nonostante l'iniziale sorpresa, metterà da parte ogni dubbio. Il piano sembra dunque aver funzionato, purtroppo, anticipazioni rivelano, che le due ragazze non avranno preso in considerazione l'ostinazione di Felicia che, non si accontenterà certo di un incerto fidanzamento, ma punterà nel giro di poco, ad accasare la sua bambina!

