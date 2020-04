Una Vita Anticipazioni 29 aprile 2020: Lolita scopre chi è davvero Genoveva

Anticipazioni TV

Lolita scopre che Genoveva è stata in prigione. I segreti della signora Alday stanno per essere scoperti.

Nelle anticipazioni di Una Vita di oggi - mercoledì 29 aprile 2020 - scopriremo qualcosa in più sulla vera identità di Genoveva. La bella moglie di Samuel nasconde molti segreti ma a Calle Acacias, le bugie hanno le gambe corte. Lolita infatti noterà su un vecchio foglio di giornale, una foto della donna con a fianco un articolo dal titolo “Dieci persone arrestate in una taverna”. Insomma si scoprirà che la signora Alday è un ex galeotta. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Una Vita: Susana contro Genoveva

Sin dal suo arrivo a Calle Acacias, Genoveva ha scatenato molte chiacchiere sul suo conto. La nuova signora Alday ha attirato su di sé le critiche delle sue vicine e l'inimicizia di Susana. L'occhio attento della sarta ha notato qualcosa di strano nella nuova arrivata. Non è di certo la nobildonna che dice di essere e sicuramente nasconde qualche orribile segreto. Susana ha convinto le donne di Acacias a non presentarsi alla merenda da lei organizzata umiliando i coniugi Alday e inimicandosi una rivale da non sottovalutare.

La verità su Genoveva compare sui giornali nella puntata di Una Vita del 29 aprile 2020

Le bugie hanno le gambe corte e a Calle Acacias durano ancora di meno. Il segreto di Genoveva sta per essere scoperto, insieme alla sua vera identità. Ebbene sì, le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Lolita noterà – su un vecchio foglio di giornale – una foto della bella signora Alday. Niente di strano per una che dichiara di essere una nobildonna se non fosse che all'immagine è corredato un articolo dal titolo “Dieci persone arrestate in una taverna”. Lolita scoprirà dunque – e solo in parte – il passato oscuro della nuova arrivata e sarà chiaro che molte altri particolari sulla sua vita, verranno piano piano a galla.

