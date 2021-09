Una Vita Anticipazioni 28 settembre 2021: Camino difende il segreto di Ildefonso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 28 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Camino decide di non rivelare a nessuno il segreto di Ildefonso, ma Felicia nota la sua tristezza e la interroga...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 28 settembre 2021, alle 14.10, Felicia nota la tristezza della figlia, ma Camino fa finta di niente e si propone per sostituire la madre al ristorante e permetterle così di accettare l'invito a cena di Marcos.

Una Vita Anticipazioni: Felicia attribuisce tutte le colpe a Camino

Felicia ignora la distanza e la freddezza di Ildefonso nei confronti della sua giovane sposa, attribuisce infatti ogni colpa a Camino, convinta che i suoi "perversi" gusti, le impediscono di amare suo marito e regalargli la gioia di un figlio. in realtà, Ildefonso, pur avendo tanto combattuto per sposare la giovane Pasamar, si è presto dimostrato un uomo anaffettivo, situazione che ha messo molto a disagio anche la stessa Camino. La ragazza infatti, dopo vari tentativi di approccio, ha deciso di affrontare il marito, per cercare di capire come mai, la prima notte di nozze, lui non abbia desiderato un po' di intimità e si sia solo limitato a sfiorarle la mano.

Una Vita Anticipazioni: Camino, sconvolta dalle rivelazioni di Ildefonso, si consola pensando a Maite

Dopo giorni di incertezza, abbiamo visto Ildefonso lasciarsi andare ad una sofferta confessione. Il militare infatti, ha preso il coraggio a due mani e svelato il suo segreto, lasciando Camino scioccata. Nonostante il pulsante desiderio di farla sua, Ildefonso, ha ammesso di aver dei limiti fisici, rimasto infatti vittima di una mutilazione sul campo di battaglia, non può più avere rapporti sessuali, ne ovviamente procreare. Camino ha certo di nascondere il suo sconvolgimento e si è mostrata comprensiva, ma a permetterle di andare avanti sono state solo le parole di speranza che Maite le ha scritto di recente.

Camino mente a sua madre. Nella Puntata di Una Vita del 28 settembre 2021

Maite, anche se costretta ad abbandonare Acacias per tornare a Parigi, non ha mai smesso di pensare a Camino, nelle sue ultime epistole infatti, le ha giurato amore eterno e promesso che presto riusciranno a ricongiungersi. Camino, in attesa che il suo sogno d'amore si realizzi, decide dunque di portare avanti la farsa con Ildefonso, senza far trapelare nulla riguardo al segreto di suo marito. Del resto, il loro è stato un matrimonio fondato sull'inganno fin dal principio, e la Pasamar è consapevole che Ildefonso non è l'unico ad aver mentito. E' per questo che, interrogata dalla madre, riguardo allo sguardo triste e sconsolato degli ultimi giorni, Camino farà finta di nulla: si stamperà un sorriso finto sulle labbra, rassicurerà Felicia e si proporrà addirittura di sostituirla al ristorante permettendole di accettare l'invito a cena di Marcos.

