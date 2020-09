Una Vita Anticipazioni 28 settembre 2020: Cinta sospetta di Ledesma...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Una Vita del 28 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Canale5, Antonito e Cinta sono sospettosi del comportamento di Emilio con Ledesma, il giovane sembra nutrire un misterioso timore nei confronti del nuovo arrivato che gli amici del Pasamar non riescono a spiegare. Nel frattempo il losco Copernico scopre della relazione tra Cinta ed Emilio e non si fa scrupoli ad usare l'informazione per ricattare il ragazzo...

Una Vita Anticipazioni: Copernico Ledesma minaccia i Pasamar

Ad Acacias è giunto un minaccioso nemico per i proprietari del Nuovo Secolo, l'uomo, Copernico Ledesma, ha un conto in sospeso con la famiglia ed è pronto a riscuotere. Il forestiero, messo piede nel quartiere, ha fatto subito visita ad Emilio e con atteggiamento intimidatorio gli ha ricordato di un famoso patto stipulato nel passato...

Cinta inizia a sospettare di Ledesma, nella Puntata di Una Vita del 28 settembre 2020

Tutti ci domandiamo chi sia questo Ledesma e che cosa voglia da Emilio e dalla sua famiglia. Per il momento sappiamo solo che i Pasamar devono averla combinata grossa se un uomo come lui è arrivato così tanto lontano per cercarli. La presenza ingombrante e costante, verrà subito notata dagli amici di Acacias e da Cinta, fidanzata di Emilio, sempre più trascurata dal ragazzo.

Una Vita Anticipazioni: Emilio non vuole che Ledesma scopra della sua relazione con Cinta

Emilio sembra voler mantenere le distanze dalla bella Dominguez e nell'episodio di oggi capiremo meglio il motivo di questo improvviso allontanamento. E' premura del Pasmar non far sapere a Ledesma del suo rapporto con l'artista, il famoso patto con l'uomo, includeva infatti una promessa di fidanzamento: Emilio è stato costretto a promettere di sposare la figlia di Copernico, in cambio del silenzio dell'uomo. Insomma Ledesma sembra tenere sotto scacco il giovane. Non sappiamo ancora perché, ma è chiaro che Emilio vuole evitare di coinvolgere Cinta in questa pericolosa vicenda...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 28 settembre al 3 ottobre 2020

