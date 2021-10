Una Vita Anticipazioni 28 ottobre 2021: Felipe non si ricorda di Genoveva. Ha perso la memoria!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 28 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Felipe ha perso la memoria, non si ricorda di Genoveva.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Felipe si è svegliato dal coma. Genoveva è felice ma c'è un piccolo intoppo. L'Alvarez-Hermoso non si ricorda di lei e sembra aver perso del tutto la memoria. I suoi ricordi sono fermi a dieci anni prima, quando ancora – addirittura – non conosceva la Salmeron. Questa novità potrebbe però essere una grande occasione per la Dark Lady di ricominciare la sua vita con suo marito. Se lui ha dimenticato lei, ha dimenticato anche l'assassinio di Marcia.

Anticipazioni Una Vita: Camino vedova!

La povera Camino ha appena ricevuto una brutta notizia. Armando è arrivato a casa sua e le ha rivelato che il cadavere di Ildefonso è stato ritrovato nel fiume. I dubbi e le paure della Pasamar si sono rivelati esatti. Suo marito si è suicidato, come temeva, per evitare la vergogna. La poverina è ora vedova. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Camino ritroverà presto la gioia. La ragazza riceverà infatti una visita dal suo passato, che finalmente le farà tornare il sorriso. Alla sua porta busserà infatti Maite, il vero amore della sua vita.

Felipe ha perso la memoria in Una Vita Anticipazioni 28 ottobre 2021

Felipe si è risvegliato dal coma. Contrariamente al parere dei medici – che temevano che l'avvocato sarebbe rimasto in stato vegetativo – l'Alvarez-Hermoso ha finalmente riaperto gli occhi. Genoveva è felice! Suo marito, di cui si è scoperta ancora innamorata, non è morto ma... ha perso la memoria. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Felipe non ricorderà nulla degli ultimi anni. I suoi ricordi risalgono a dieci anni prima, quando ancora non conosceva la Salmeron. Per tutti sarà un vero e proprio shock! Nessuno si sarebbe aspettato un simile risvolto ma non tutto viene per nuocere! Genoveva, Velasco e Laura pensano – ognuno con le proprie ragioni – che questa sia una grande occasione per loro.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva approfitterà dell'amnesia di Felipe?

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Genoveva rimarrà senza parole nello scoprire che suo marito ha perso la memoria. Ma c'è da chiedersi se la Salmeron non voglia utilizzare questa scoperta a suo vantaggio. È vero, l'avvocato non si ricorda di lei ma non si ricorda neanche dei loro dissidi e dell'assassinio di Marcia. La donna potrebbe approfittarne per riallacciare i rapporti con lui e per coronare il loro amore. Ma attenzione, anche Velasco potrebbe considerare questa una ghiotta opportunità per allontanare la donna che ama da Acacias e finalmente farla completamente sua. E per quanto riguarda Laura, la ragazza potrebbe liberarsi dei suoi incubi ed essere finalmente libera dal giogo del terribile avvocato e della Dark Lady.

