Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della soap Una Vita per la Puntata del 28 ottobre 2020, Marcia prende coraggio e rivela a Felipe il suo passato. L'avvocato la difende da Ursula.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la Puntata del 28 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Marcia prende coraggio e racconta a Felipe del suo terribile passato. L'avvocato scopre così che la ragazza ha un passato di schiavitù e che è legata a Ursula da un terribile patto. L'Alvarez – Hermoso, deciso a proteggere la sua amata dalla governante, intima alla Dicenta di lasciare stare la Sampaio e di trattarla – ora e per sempre – come una signora.

Anticipazioni Una Vita: Ursula intima a Marcia di andarsene

Genoveva e Ursula sono alleate... di nuovo. La Dicenta ha promesso alla Salmeron di aiutarla a riconquistare Felipe, l'uomo che l'ha sedotta e abbandonata solo per scoprire il suo piano segreto, e di liberarsi di Marcia. È lei la donna di cui l'avvocato si è innamorato ed è lei il peggior ostacolo all'amore tra Genoveva e l'Alvarez – Hermoso. Ursula è convinta di aver trovato un modo per cacciare immediatamente da Acacias la ragazza: usare il suo terribile e segreto passato. La governante minaccia Marcia di andarsene immediatamente se non vuole che lei riveli a tutti chi è davvero.

Marcia rivela a Felipe il suo terribile passato in questa puntata di Una Vita del 28 ottobre 2020

Marcia sembra però decisa a non lasciare Acacias e dunque a non cedere ai ricatti di Ursula. Questo fa infuriare Genoveva, che – sulle scale della grande dimora dell'Alvarez – Hermoso – fa una vera e propria scenata di gelosia, rivelando a tutti la tresca amorosa tra Felipe e la sua domestica. Marcia è così costretta a rivelare a tutti, a partire dai domestici, il suo terribile passato. La ragazza svela a Felipe di essere stata una schiava di un uomo molto potente in Brasile e di essergli riuscita a sfuggire solo dopo che Ursula ha pagato al suo padrone, un'ingente somma di denaro per comprarla.

Una Vita Anticipazioni: Felipe minaccia Ursula di lasciare in pace Marcia

Felipe è sconvolto dal racconto della povera Marcia e prova molta pena per lei e il suo passato. L'avvocato ora capisce quale sia il patto che lega la ragazza alla terribile Ursula e intende immediatamente metterci un punto. L'Alvarez – Hermoso affronta così la Dicenta, intimandole di stare lontano dalla sua compagna e di non permettersi mai più di minacciarla. Da ora, inoltre, dovrà dimenticare che la brasiliana è stata una schiava e dovrà trattarla come una signora. Ursula accetterà questo smacco o avrà già in mente un piano di vendetta?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 ottobre all'1 novembre 2020