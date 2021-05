Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2021: Marcia e Santiago pronti a partire, ma qualcosa va storto...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, dopo l'estremo saluto a Ursula in chiesa, si tiene un piccolo brindisi per commemorare la defunta e per salutare Marcia e Santiago, in procinto di partire per Cuba.

Una Vita Anticipazioni: L'ultimo saluto a Ursula

Ursula è stata uccisa per mano di ignoti, Mendez sta lavorando al caso, seguendo la pista di indizi lasciata dagli assassini. Pare infatti che i criminali non siano riusciti a liberarsi per tempo del corpo della donna e a cancellare tutte le tracce lasciate. Sono passati solo pochi giorni, ma lo scaltro ispettore sembra avere già qualche sospettato, tra questi c'è sicuramente la Salmeron, interrogata sotto lo sguardo accusatorio di Felipe. Nel frattempo i vicini di Acacias che tanto avevano deplorato la malefica governante, si stringono intorno al suo feretro per un ultimo saluto.

Santiago e Marcia pronti a partire per Cuba, nella Puntata di Una Vita del 28 maggio 2021

Dopo la cerimonia nel quartiere è stato organizzato un brindisi in onore della defunta Ursula Dicenta, si tratta dell'occasione giusta anche per salutare Santiago e Marcia. I due sembrano essere riusciti a raccogliere il denaro necessario per lasciare il quartiere e trasferirsi a Cuba. Santiago non desiderava altro, anche se la recente scoperta di una possibile paternità ha lasciato l'uomo davvero sconvolto. La situazione però si è fatta bollente ad Acacias, rischia di essere smascherato per l'omicidio di Ursula e di Genoveva non c'è chiaramente da fidarsi, Santiago non ha quindi altra scelta...

Una Vita Anticipazioni: Mendez interrompe il brindisi per arrestare...

Santiago e Marcia approfittano del brindisi organizzato in ricordo di Ursula per salutare tutti i loro cari amici di Acacias, è tutto pronto e la coppia è decisa a lasciarsi tutto alle spalle. Purtroppo, anticipazioni rivelano, che Mendez porterà scompiglio in occasione della celebrazione, il detective infatti sopraggiungerà pronto ad arrestare uno dei presenti e non si tratterà dei due maggiori indiziati. Chi verrà accusato dunque?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.