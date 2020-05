Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2020: Lucia è in pericolo! Eduardo diventa violento

Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni puntata del 28 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Eduardo decide di affermare il suo ruolo di marito e diventa violento.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – giovedì 28 maggio 2020 – Lucia finge di essere indifferente alla partenza di Telmo nonostante la notizia l'abbia profondamente rattristata. Eduardo, che ha ormai intuito il forte legame che lega sua moglie al Martinez, decide di affermare il proprio ruolo di marito. Per l'Alvarado sarà difficile fermare la furia del Torralba, che si dimostrerà un uomo terribilmente violento. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Anticipazioni Una Vita: Lucia finge indifferenza davanti alla partenza di Telmo

Telmo ha detto addio ad Acacias, facendo perdere completamente le sue tracce. Un colpo da maestro per il Martinez, che fingendo di essersi allontanato dal quartiere ha trovato il modo di indagare, indisturbato, su Lucia e Mateo. Il ragazzo è infatti convinto che Ursula non sia stata sincera con lui e che gli abbia nascosto – anche lei – la verità sul matrimonio dell'Alvarado e su suo figlio. Lucia intanto, scoperto della partenza del suo ex fidanzato, cerca di mostrarsi indifferente. La ragazza non vuole certo che suo marito si accorga che la partenza di Telmo l'ha profondamente rattristata.

Lucia è in pericolo in questa puntata di Una Vita del 28 maggio 2020

Nel corso delle puntate di Una Vita sta diventando sempre più chiaro che Eduardo è un uomo violento e senza scrupoli e che Lucia è incastrata in un matrimonio senza amore. L'Alvarado non riesce però a sganciarsi dal Torralba, che si è ormai reso conto che sua moglie è ancora innamorata di Telmo. Proprio per questo, decide di affermare il proprio ruolo di marito e lo farà in modo violento. Lucia è in pericolo! Vedremo infatti che Eduardo tenterà in ogni modo di tenere d'occhio la ragazza, costringendola addirittura a rimanere segregata in casa.

Anticipazioni Una Vita: Telmo indaga su Lucia ed Eduardo

L'unica a conoscere la verità su Lucia ed Eduardo è Ursula. La bella Alvarado ha rivelato all'amica di essere stata costretta a sposare il Torralba per mascherare la sua gravidanza e dare al piccolo Mateo un padre. Il ritorno di Telmo ha però scombussolato tutto ed è chiaro che Lucia sia ancora innamorata di lui. L'ex sacerdote è convinto che Mateo sia suo figlio e con uno stratagemma bene architettato, ha intenzione di scoprire la verità che continuano a negargli.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.