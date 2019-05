Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2019: Il terribile segreto di Jaime

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 28 maggio 2019, Jaime apprende dal dottor Briz che Diego non è malato. L'Alday capisce di essere stato ingannato e che Samuel è coinvolto. Decide però di non rivelare nulla a Blanca e di mantenere questo segreto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Jaime scopre la verità su Diego in questa puntata di Una Vita del 28 maggio 2019

Il comportamento ambiguo di Samuel nei confronti del dottor Briz, ha insospettito Jaime. Il gioielliere ha così scoperto che suo figlio Diego non è realmente malato e che fa tutto parte di un piano per separare Blanca dal suo vero amore. L'Alday corre ad avvertire sua nuora di questa importante scoperta ma decide di omettere che a corrompere il medico, perché desse una falsa diagnosi, è stato Samuel. Jaime vuole tenere all'oscuro la giovane Dicenta di questo ennesimo colpo gobbo alla sua relazione con Diego ed evitare che la sua ira si scateni contro il ragazzo. Sarà lui a occuparsene.

Diego non è malato

Blanca scopre così che Diego non ha mai smesso di amarla e che ha finto di averla tradita con Huertas solo per allontanarla. Il giovane voleva evitare che la ragazza soffrisse, convinto di essere ancora malato. Ora però che l'inganno è caduto, è tempo di ricucire lo strappo nel loro rapporto e di ritornare insieme. Stavolta nessuno si metterà tra loro e finalmente potranno crescere il loro piccolo serenamente. La bella figlia di Ursula prende così coraggio e raggiunge il suo amato, ancora in carcere e che potrebbe aver compiuto un drammatico gesto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 maggio all'1 giugno 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.