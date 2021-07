Una Vita Anticipazioni 28 luglio 2021: Camino sul piede di guerra, Emilio vuole fuggire lontano con Cinta...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 28 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Camino si è chiusa in un mutismo di protesta. Emilio, sconfortato dai continui dissidi familiari confida a Cinta il desiderio di sposarla al più presto e fuggire lontano.

Una Vita Anticipazioni: Maite, sotto pressione, lascia Acacias e dice addio a Camino

Armando ha informato l'ostinata Felicia della intercessione di Ildefonso e della imminente liberazione di Maite. Ovviamente la locandiera ha ricordato al marito di Susana, il ruolo del giovane ex militare, compagno di Camino, rimarcando così l'obbligo di Maite di rispettare la relazione di sua figlia e dell'uomo che le ha salvato la vita. E' di fronte a queste velate minacce e, guidata dalla consapevolezza di non avere alternative, la Zaldua, appena fuori dal carcere, deciderà di fare i bagagli, e dire addio a Camino.

Una Vita Anticipazioni: Camino è distrutta dal dolore

La Pasamar sembra però non condividere affatto la scelta dell'amante, è disperata e cerca senza sosta Maite per le strade della città. Quando Cesareo s'imbatte in lei, comprendendo lo stato di shock della poverina, prova a tranquillizzarla e poi a scortarla fino a casa. La situazione è delicata, Camino infatti non sta per niente bene: la ragazza si è nuovamente chiusa nel suo mutismo!

Emilio confida a Cinta il desiderio di sposarla al più presto e fuggire, nella Puntata di Una Vita del 28 luglio 2021

Mentre una storia d'amore, quella tra Maite e Camino, si chiude, un'altra, quella tra Emilio e Cinta, sta per essere coronata con il matrimonio: i due ragazzi hanno deciso di sposarsi al più presto così da poter partire insieme alla volta dell'Argentina. Ma la situazione, a un passo dalle nozze, si è fatta bollente a causa degli aspri conflitti familiari (Felicia contro Camino, Bellita contro Josè) tanto da spingere la coppietta a voler affrettare ancora di più le cose e a voler anticipare l'appuntamento con il fatidico Sì.

