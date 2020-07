Una Vita Anticipazioni 28 luglio 2020: Marlene propone a Genoveva di uccidere Alfredo...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 28 luglio 2020. Nell'episodio, Marlene tenta di convincere Genoveva a uccidere il Bryce ma la Salmeron non è d'accordo.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 14.10 su Canale5, il misterioso inseguitore di Genoveva si è rivelato essere Marlene. La vecchia amica della Salmeron è giunta ad Acacias per mettere a segno un piano. La ragazza cerca infatti di convincere Genoveva a eliminiare Alfredo con cui – si capisce, ha un conto in sospeso. Intanto Marcelina incalza Servante affinché trovi una soluzione al suo problema di allergia.

Anticipazioni Una Vita: Alfredo minaccia Genoveva

Genoveva è in pericolo! Non solo qualcuno la segue, senza perderla mai di vista, ma suo marito si sta rivelando un uomo violento. Il nuovo consorte della Salmeron sembra tenerla in pugno e i due hanno un diabolico piano, atto a distruggere gli abitanti di Acacias. Ma qualcosa sembra remare contro il loro obiettivo. Bryce scopre infatti che nel quartiere è arrivata Marlene e convinto che sua moglie l'abbia incontrata, l'ha minacciata di rispettare il loro accordo se non vuole finire davvero nei guai.

Una Vita Anticipazioni: Che ne sarà di Genoveva?

I guai non sono dunque finiti per Genoveva che, ormai è chiaro, ha sposato Alfredo solo per il proprio tornaconto. La Salmeron ha trovato nel Bryce un alleato contro Acacias ma sopratutto un uomo che le dà protezione. L'arrivo di Marlene ribalta però le cose. Cosa vorrà la vecchia amica di Genoveva e perché sta rischiando così tanto pur di vederla e parlarle? Intanto i problemi di allergia di Marcelina si aggravano e la donna incalza Servante a trovare presto una soluzione.

Genoveva faccia a faccia con Marlene in questa puntata di Una Vita del 28 luglio 2020

La presenza che si aggirava nell'ombra a Calle Acacias, si rivela essere Marlene. La vecchia amica di Genoveva è arrivata in paese per parlare con la Salmeron ed esporle il suo piano. Le due donne si ritrovano faccia a faccia dopo lungo tempo e la nuova arrivata tenta di convincere la vedova Alday a eliminare Alfredo. Dalla conversazione delle due donne, si capisce che Marlene ha un conto in sospeso con il Bryce e che intende risolverlo. Genoveva però non sembra essere d'accordo con lei e anzi, tenta di persuaderla ad andarsene e a lasciare che sia lei a occuparsi di tutto.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.