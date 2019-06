Una Vita Anticipazioni 28 giugno 2019: Ursula fa impazzire Blanca con la complicità di Samuel

Anticipazioni TV

Ursula sta lentamente ottenendo ciò che vuole. Farà impazzire sua figlia e alleverà Moisè come suo degno erede.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 28 giugno 2019, Ursula va a trovare il piccolo Moise nel convento in cui lo ha nascosto. Insieme a lei c'è il suo complice, Samuel. La donna vuole far diventare pazza Blanca. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Ursula e Samuel ingannano Blanca nella puntata di Una Vita del 28 giugno 2019

Ursula è riuscita a ingannare Blanca e a sottrarle il suo bambino. La perfida Dark Lady ha le idee chiare, terrà il piccolo nascosto dalla madre e lo farà crescere come il suo degno erede. Il piano è praticamente perfetto; Blanca non ha prove che suo figlio sia ancora vivo e lentamente si sta convincendo di averlo perduto per sempre. La Dicenta, insieme al suo complice Samuel, va a trovare il piccolo Moisè nella convento dove lo ha lasciato, custodito dalle silenziose suore.

Ursula vuole far impazzire Blanca

Ursula sta lentamente convincendo Blanca a pensare che suo figlio sia morto ma il vero intento della terribile signora di Acacias, è quello di far impazzire la giovane così da rinchiuderla in un manicomio e farne ciò che vuole. Con Blanca fuori gioco e con Diego conseguentemente lontano da casa, Ursula potrà disporre a suo piacimento delle ricchezze della famiglia e allevare Moisè senza problemi. Per portarla a perdere la testa, ingaggia una sedicente religiosa – Cristina Novoa – e le consegnerà l'immagine di un santo, protettore dei bambini, ma alla sua vista Blanca esploderà di rabbia e comunicherà di voler partire con Diego alla volta della Svizzera.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 giugno 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14.05.