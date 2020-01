Una Vita Anticipazioni 28 gennaio 2020: Liberto sale sul ring mentre Casilda ha una confessione da fare

Anticipazioni TV

Liberto decide di partecipare a due incontri sul ring mentre Casilda vorrebbe rivelare a Ceferino tutta la verità sul suo imbroglio.

Nella puntata di Una Vita di oggi – martedì 28 gennaio 2020 – Liberto combatterà in due incontri di boxe mentre Casilda è decisa a rivelare la verità a Ceferino. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Liberto pronto a salire sul ring in questa puntata di Una Vita del 28 gennaio 2020

Il pugno ben assestato sul grugno di Jordi ha fatto il giro del paese e Liberto è diventato il nuovo eroe di Acacias. Tutti parlano del gran destro del Seler e lo incitano a non fare solo da spettatore agli incontri di boxe ma salire lui stesso sul ring. Liberto è ovviamente intrigato dal partecipare in prima persona agli incontri ma sa che in casa, Rosina, non gli permetterà mai di mettersi i guantoni. È necessario quindi ponderare bene la scelta anche se il suo spirito da competizione si è ormai fatto largo nella sua mente. A dargli preziosi consigli sarà Iñigo, l'unico – per il momento – a conoscenza delle intenzioni del nipote di Susana.

Una Vita: Lucia chiede perdono a Telmo

Telmo ha cominciato il digiuno per espiare le sue colpe. Il bacio proibito scambiato con Lucia ha messo ancora più in crisi il sacerdote, lacerato dai sensi di colpa per essere venuto meno al suo voto di castità. Eppure una parte del suo cuore sembra volersi allontanare dalla tonaca e seguire il suo amore per la bella Alvarado. La ragazza, preoccupata di vedere il giovane così tormentato, decide di chiedergli scusa, confessandogli però di non essere per nulla pentita di quanto successo tra loro.

Una Vita: Casilda vuole confessare la verità a Ceferino

Antoñito e Lolita devono aspettare ancora prima di celebrare finalmente il loro matrimonio. Trini ha trovato la soluzione per mettere fuori gioco Ceferino e farlo tornare a Cabrahigo lasciando in pace la simpatica e - “maledetta” - promessa sposa. Fondamentale nel piano della Palacios, è Casilda, a cui è stato affidato il compito di far innamorare il nuovo arrivato e di scambiare con lui un bacio, liberando così Lolita dalla maledizione. Ma l'Escolano comincia a sentirsi in colpa per il suo imbroglio e vuole confessare tutta la verità a Ceferino, prima che lui davvero si infatui di lei.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.