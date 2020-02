Una Vita Anticipazioni 28 febbraio 2020: Il tragico destino di Samuel Alday

Anticipazioni TV

Jimeno Batan torna a far visita a Samuel. Il ragazzo non sa più come ripagare l'usuraio.

Nella puntata di Una Vita di oggi – venerdì 28 febbraio 2020 – Samuel riceve la visita di Jimeno Batan che pretende la restituzione del suo denaro. Per l'Alday non è semplice: Lucia l'ha lasciato sull'altare e ora lui non ha nessuna speranza di mettere mano alla sua eredità. Intanto Jacinto chiede a Servante di aiutarlo a chiedere perdono a Marcelina. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Batan si fa sempre più pericoloso in questa puntata di Una Vita del 28 febbraio 2020

Samuel non è certo dispiaciuto di aver perso l'amore della sua vita ma di dover rinunciare a diventare ricco. Lucia infatti è sempre stata per lui, una fonte di ricchezza. Il giovane Alday ha sempre desiderato mettere le mani sull'immensa eredità dell'Alvarado - figlia segreta dei Marchesi di Valmez – per liberarsi finalmente di Jimeno Batan, l'usuraio a cui tempo fa chiese un prestito. Ma il mancato matrimonio con la ragazza, ha scombussolato tutti i suoi piani e l'ha messo in una situazione molto scomoda. Batan gli fa nuovamente visita ed esige che Samuel saldi i suoi debiti. Non ha più intenzione di concedergli altro tempo.

Una Vita: Jacinto cerca il perdono di Marcelina

Marcelina ha dichiarato a Casilda il suo amore per Jacinto ma la ragazza ha dovuto fare i conti con la realtà: il pastore non la ricambia ed è anzi ormai accasato con un'altra donna. Jacinto si sente però in colpa per aver anche solo per un attimo, illuso la povera domestica, che ha addirittura provato la vita monastica pur di dimenticare l'uomo di cui si è invaghita. Per riuscire a ottenere il suo perdono, il buono cugino della Casado chiede aiuto a Servante. Riusciranno i due a far tornare il sorriso sul viso di Marcelina?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 febbraio all'1 marzo 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.