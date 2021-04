Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni 28 aprile 2021: Bellita perde i sensi e cade in un coma irreversibile!

Sofia Gusman di 27 aprile 2021 3

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 28 aprile 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Bellita perde i sensi, non è la prima volta, ma in questa occasione neppure l'intervento del medico risulterà risolutivo.