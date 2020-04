Una Vita Anticipazioni 28 aprile 2020: Genoveva e Samuel umiliati dalle donne di Acacias

Anticipazioni TV

Nessuna delle donne di Acacias si presenta alla merenda organizzata da Genoveva. La signora Alday, nonostante l'onta, finge che non sia capitato nulla.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata in onda oggi – martedì 28 aprile 2020 – rivelano che Genoveva e Samuel verranno pesantemente umiliati. La nuova signora Alday organizza una merenda per conoscere le sue vicine ma Susana convince le signore di Acacias a non presentarsi. Nonostante l'onta subita, i coniugi Alday decidono di non dare soddisfazione alle loro vicine e fingono un apparente menefreghismo. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Tutte contro Genoveva nelle anticipazioni di Una Vita del 28 aprile 2020

Il ritorno di Samuel a Calle Acacias ha dato di che parlare a tutte le signore del posto. Non solo il ragazzo è tornato dopo anni di assenza nella sua casa di famiglia ma si è presentato con una donna – sua moglie – piuttosto ambigua. Susana, Rosina e Felicia hanno subito immaginato che dietro l'appartente bon ton della signora Alday, ci fosse ben altro. La vera identità di Genoveva non è quella che vuole far credere. È soprattutto Susana a essere convinta che la nuova arrivata nasconda un segreto e in effetti la bella Genoveva non è una nobildonna francese ma una ragazza dal passato oscuro e peccaminoso.

Una Vita anticipazioni: Genoveva e Samuel umiliati

Consapevole di non essere vista di buon occhio dalle sue vicine, Genoveva organizza una merenda per farsi conoscere e scambiare finalmente qualche parola con loro. Ma le donne, spinte da una sempre più ostile Susana, si convincono che la signora Alday sia una poco di buono e che sia quindi sconveniente farsi trovare in casa sua. Decidono dunque di non presentarsi, boicottando il tentativo della nuova arrivata di farsi delle amiche. Nonostante l'onta subita, sia Genoveva che Samuel decidono di non dare soddisfazione alle perfide signore ma le anticipazioni di Una Vita, ci rivelano che già da ora – nei loro cuori – nascerà il seme della vendetta.

