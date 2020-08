Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 28 agosto 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Felipe rivela a Ramon che gli archivi del Banco Americano sono andati a fuoco e che il loro piano è andato in fumo.

Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ramon crede di aver trovato il modo di incastrare Alfredo. Purtroppo però il suo piano sembra andare a rotoli a causa di un imprevisto. Felipe si presenta a casa sua per informarlo che non possono procedere a denunciare il Bryce, perché gli archivi del Banco Americano sono andati a fuoco. E ora?

Anticipazioni Una Vita: Il piano di Ramon e Felipe

Ramon e Felipe contro Alfredo. Si potrebbero riassumere così le ultime ore del Palacios, intento a smascherare il sedicente banchiere, arrivato a Calle Acacias insieme a Genoveva. Il padre di Antoñito ha sin da subito capito che il Bryce non era chi diceva di essere e i suoi sospetti si sono drammaticamente rivelati veri. Dopo aver rischiato di morire in un agguato, sicuramente organizzato dai coniugi Bryce, Ramon è tornato nel quartiere con alcune importanti informazioni e ha chiesto al suo amico Felipe di dargli una mano per denunciare quanto scoperto

Felipe informa Ramon che non potranno incastrare Alfredo in questa puntata di Una Vita del 28 agosto 2020

Quando tutto sembrava essere sulla via della risoluzione, un imprevisto ribalta la situazione. Ramon è in attesa che Felipe gli dia l'ok per procedere alla denuncia ma l'avvocato si presenta a casa sua con una brutta notizia. Gli archivi del Banco Americano sono andati a fuoco. Insomma pare che il Palacios non abbia più alcuna prova in mano. Il buon padre di Antoñito non è però ancora disposto a rinunciare ai suoi piani e cercherà un altro modo per incastrare l'ormai suo acerrimo nemico.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva inganna Lolita

Mentre Alfredo ha trovato un modo per impedire di essere scoperto, Genoveva continua a fare la parte della vittima. Lolita cade nella trappola della Salmeron e senza rendersi conto la sta aiutando nel suo perfido gioco. La sete di vendetta della vedova di Samuel è inarrestabile e pare che le cose continueranno a degenerare. A farne le spese sarà soprattutto Liberto!

