Una Vita Anticipazioni 28 agosto 2019: Ursula rinnegata da suo padre, viene trascinata in manicomio

Ursula tenta di convincere Koval di non essere pazza ma suo padre non le crede e la rinnega.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 28 agosto 2019, Ursula cerca di convincere suo padre che Samuel è un bugiardo e che lei è innocente ma Koval, spietato, fa tacere la Dark Lady e le dice che si vergogna di averla messa al mondo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Ursula rinnegata dal suo stesso padre in questa puntata di Una Vita del 28 agosto 2019

Sembra che sia arrivata la fine per Ursula, la terribile Dark Lady di Acacias. Dopo aver inflitto sofferenze a tutti gli abitanti del quartiere e aver tentato di sottrarre a Blanca suo figlio, la fortuna sembra averle voltato le spalle. In questo caso, la sorte risponde al nome di Samuel Alday, che spaventato dal fatto che la sua ex aguzzina possa rivelare tutta la verità a sua moglie e a suo fratello, ha deciso di ricorrere a un metodo sicuro per salvarsi: far rinchiudere Ursula in manicomio dal suo stesso padre. Il perfido Koval ha così fatto il suo ingresso a casa Alday, avvertito da Samuel di tutte le malefatte che la sua ingrata e impudica figlia ha compiuto negli anni. Convinto che la donna sia completamente pazza, decide di trascinarla in una casa di cura dicendole di vergognarsi di averla messa al mondo.

La vendetta di Samuel e la vittoria di Blanca in Una Vita

Ursula tenta in ogni modo di convincere suo padre che detto da Samuel non corrisponde a verità. Koval è però convintissimo e sicuro di volerla portare in manicomio. La Dicenta non ha scampo e legata con la camicia di forza, viene trascinata fuori dalla sua lussuosa dimora mentre Samuel gongola. Il piano di liberarsi di lei ha funzionato alla grande e la vendetta è compiuta. Blanca esulta vittoriosa ma con l'amaro in bocca. Del resto è ben consapevole delle sofferenze che sua madre – anche per colpa della gravidanza che l'ha data alla luce – ha patito. Ma è tempo di riabbracciare il piccolo Moises e di lasciare Calle Acacias con l'uomo della sua vita: Diego.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.

