Una Vita Anticipazioni 27 settembre 2019: Lucia aiuta Samuel dopo l'esplosione

Lucia dice a Celia di essere disposta a dare a Samuel il suo assegno mensile. Così facendo l'Alday potrebbe riprendersi economicamente dallo scoppio della bomba, che ha distrutto le Gallerie.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 27 settembre 2019, Lucia comunica a Celia di voler aiutare il povero Samuel. La giovane le rivela di essere disposta a cedere il suo assegno mensile ma Celia cerca di dissuaderla. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Lucia aiuta Samuel dopo l'esplosione in questa puntata di Una Vita del 27 settembre 2019

Mossa da un grande affetto nei confronti di Samuel, Lucia ha deciso di aiutarlo. L'Alvarado non si limita a sostenere moralmente il suo amico ma è pronta a farsi carico delle spese economiche per risollevare la sua situazione finanziaria. Samuel è diventato povero; la perdita delle Gallerie e la necessaria demolizione del palazzo, hanno lasciato l'Alday con in mano solo un mucchio di cenere. Il ragazzo ha infatti investito tutti i suoi averi in questo progetto ma purtroppo la fortuna sembra non essere dalla sua parte.

Celia sconsiglia a Lucia di cedere il suo assegno mensile a Samuel in Una Vita

Prima di procedere a questo atto di “carità” amichevole, Lucia si confida con sua cugina Celia. Le dice quindi di essere disposta a versare a Samuel il suo assegno mensile, che consiste in una discreta somma di denaro. L'Alday avrebbe modo di avere qualche soldo per rimettersi in piedi e, una volta ripresosi, si rimetterà in gioco con un'altra attività. Celia però non sembra per nulla contenta della decisione della cugina e le sconsiglia di farlo. Che la moglie di Felipe abbia già capito il doppio gioco di Samuel che, una volta avuto il denaro, tenterà di fare con Lucia?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.