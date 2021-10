Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe si sveglia finalmente dal coma ma sembra aver perso completamente la memoria. L'avvocato non riconosce nessuno. Intanto Camino riceve una brutta notizia da parte di Armando. L'uomo la informa che il cadavere di Ildefonso è stato trovato nel fiume. Le paure della Pasamar prendono forma: suo marito si è davvero suicidato, incapace di affrontare la vergogna in cui era caduto a causa della confessione di Anabel.

Felipe si sveglia dal coma in Una Vita Anticipazioni 27 ottobre 2021

Genoveva ha confessato di amare ancora Felipe e da quando l'uomo è stato portato in ospedale non lascia, per nessun motivo, il suo capezzale. La Salmeron è molto in pena per lui e questo comincia a infastidire Velasco che cerca, in ogni modo, di non farla rimanere in clinica. Ma la donna non sente ragioni. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che le speranze della Dark Lady saranno finalmente esaudite. Felipe si sveglia dal coma. Una bellissima notizia, visto che i dottori avevano prospettato un ben diverso scenario. Per loro l'Alvarez-Hermoso avrebbe potuto rimanere per sempre in stato vegetativo. Ma ad Acacias è avvenuto un vero e proprio miracolo. C'è però – come ogni soap che si rispetti – un “ma”. L'avvocato sembra aver perso la memoria!

Anticipazioni Una Vita: Felipe ha perso la memoria

Felipe si sveglia dal coma e per tutti è una notizia meravigliosa. Ma la felicità di rivederlo vivo, sano e finalmente sveglio, si trasforma presto in un'altra preoccupazione. L'avvocato non ricorda assolutamente nulla. Non solo di quanto gli è successo e del perché sia là, in quel letto d'ospedale, ma sembra proprio aver perso la memoria degli ultimi anni. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che l'avvocato non riconoscerà nessuna delle persone presenti là per lui. Genoveva rimarrà sconvolta ma in cuor suo non potrà non esserne felice. Se Felipe non si ricorda di lei, non si ricorderà neanche di Marcia e del suo assassinio. Che le cose non siano così drammatiche come tutti pensano?

Una Vita Anticipazioni: Il cadavere di Ildefonso viene ritrovato

Camino si è messo alla ricerca di Ildefonso ma purtroppo non è riuscita a trovare suo marito. Sono giorni che la ragazza teme che sia successo qualcosa di molto grave a suo marito e le sue sensazioni purtroppo si riveleranno vere. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano infatti che Armando arriverà a casa dalla Pasamar per informarla che il cadavere di Ildefonso è stato ritrovato nel fiume. Il ragazzo ha davvero compiuto un gesto estremo per riparare alla vergogna in cui la confessione di Anabel ha fatto cadere sia lui che sua moglie. Camino sarà disperata ma qualcuno dal suo passato sta per bussare alla sua porta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 29 ottobre 2021.

