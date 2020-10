Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 ottobre 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Ursula, pronta a convincere Genoveva a tornare in pista, minaccerà Marcia di lasciare subito Acacias!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe continua a respingere Genoveva, e lei, distrutta dal dolore, ordina a Ursula di chiamare i suoi avvocati. Ursula intima a Marcia di lasciare Acacias per sempre.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva è caduta nella trappola di Felipe

Finalmente Felipe può uscire allo scoperto. Alfredo ha pagato con la vita le sue malefatte senza che lui, ne agli amici di Acacias, si siano dovuti sporcati le mani: ha fatto tutto Genoveva! Non è stato facile riuscire a conquistare la fiducia della Salmeron, la donna si era avvicinata a Felipe con l'intento di distruggerlo, come aveva già fatto con Liberto, ma lo scaltro avvocato ha giocato d'anticipo e, cosciente delle reali intenzioni di Genoveva, ha sfoderato astuzia e armi seduttive per rovesciare la situazione: questa volta ad essere truffata è stata proprio lei, Genoveva Salmeron.

Una Vita Anticipazioni: Felipe ha rivelato a Genoveva di amare un'altra donna

Dopo aver sistemato Alfredo, Genoveva si è presentata da Felipe, convinta di poter finalmente vivere la sua storia d'amore con l'avvocato, ma Felipe l'ha rifiutata. L'Alvarez Hermoso ha scoperto le carte, dicendole chiaramente di amare un'altra donna. Genoveva, sconvolta, ha dovuto arrendersi alla sconfitta. Appresa la notizia, Ursula, convinta di poter riprendere il suo ruolo di istigatrice, ha mostrato grande solidarietà alla sua padrona e l'ha spronata a a combattere. Purtroppo la Salmeron, avvilita e disillusa, ha ordinato alla domestica di chiamare i suoi avvocati per poter mettere a posto tutto e fuggire da Acacias.

Ursula intima a Marcia di lasciare subito Acacias! Nella Puntata di Una Vita del 27 ottobre 2020

Cosa potrebbe convincere Genoveva a tornare in pista? Ursula lo sa: scoprire il nome della donna che ha conquistato il cuore di Felipe e liberarsi di lei! La Dicenta ha dunque un asso nella manica... sa il nome della nuova fiamma dell'avvocato e sa come convincerla ad uscire di scena. E' per questo che raggiungerà immediatamente Marcia e la ricatterà di rivelare il suo segreto a Felipe se non lascerà il quartiere. La crudele Dark Lady, non è solo a conoscenza della celata collaborazione della servetta con il Bryce, ma anche di una pericolosa ombra scura del suo passato...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

