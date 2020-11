Una Vita Anticipazioni 27 novembre 2020: un indizio riaccende le speranze di Felipe!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Casilda mostra a Felipe la medaglietta appartenente a Marcia, che la domestica ha ritrovato in soffitta. Così facendo riaccende nell'Alvarez – Hermoso le speranze che la Sampaio non lo abbia abbandonato.

Marcia è stata rapita ma Felipe non è ancora a conoscenza dell'ingrata e pericolosa sorte che è toccata alla sua fidanzata. L'Alvarez – Hermoso ha il cuore spezzato! Crede infatti che la sua adorata compagna lo abbia abbandonato, poco prima di ufficializzare la loro relazione. Per l'avvocato è stato un duro colpo da affrontare ma un indizio riaccenderà la speranza. Lui e Mauro si stanno prodigando per riuscire a trovare delle prove che confermino o confutino la tesi che Marcia si possa essere allontanata volontariamente. Hanno perlustreranno con la guida di Casilda la soffitta in cui alloggiava Marcia e ricostruito i suoi ultimi spostamenti, ma il quadro non sembra ancora chiaro!

Mauro ha fatto diverse domande a Casilda ed è riuscito a scoprire che Marcia, pochi giorni prima di sparire era andata in stazione. Aveva inoltre parlato di soldi, una bella somma, che induce i due "detective" a pensare che la donna possa essersi procurata del denaro per rientrare in patria. Casilda però nega che Marcia abbia mai espresso la volontà di tornare in Brasile. C'è ancora un indizio però che potrebbe confutare la tesi della fuga: una medaglietta a cui la donna teneva molto e che non avrebbe mai lasciato ad Acacias se fosse davvero scappata.

Casilda ha promesso di mettere a soqquadro l'appartamento delle domestiche per trovare la medaglietta di Marcia. Alla fine l'impegno della ragazza ottiene i risultati sperati, Casilda felice, ma anche preoccupata, informa Mauro e Felipe di aver ritrovato il gingillo tanto amato dalla amica. Una prova inconfutabile per Felipe: Marcia non si sarebbe mai separata da quella medaglietta. E' stata rapita!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.