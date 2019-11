Una Vita Anticipazioni 27 novembre 2019: Telmo rischia di essere cacciato dall'ordine per colpa di...

Anticipazioni TV

Dopo averlo accusato di stupro, Alicia Villanueva torna all'attacco contro Telmo e il suo sacerdozio è a rischio!

Nell'episodio di Una Vita di mercoledì 27 novembre 2019 vedremo Susana e Rosina in fuga da Venancio. Nel frattempo, Alicia torna ad attaccare Telmo. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 14.10.

Susana e Rosina si nascondono da Venancio nell'episodio di Una Vita del 27 novembre 2019

La pudica sarta e la sua esuberante amica si sono appassionate al mondo dell'arte, grazie a Venancio, l'affascinante insegnante che ha messo gli occhi su Susana. Le due, così, hanno iniziato a frequentare le particolari lezioni di disegno dell'uomo. Durante una di queste lezioni, il modello Alexis ha un attacco d'asma, e muore. Rosina e Susana sono lì presenti, ma decidono di non chiedere aiuto: preferiscono fuggire... perché devono preservare il loro onore. Infatti, il ragazzo che è deceduto posava senza veli! Le due donne, quindi, sono evidentemente turbate, tanto che i loro cari percepiscono che c'è qualcosa che non va, e si nascondono da Venancio.

Una Vita: Alicia minaccia Telmo

Alicia Villanueva è rimasta a Calle Acacias. Dopo aver incontrato, in presenza di Lucia, l'uomo dal quale sostiene di essere stata stuprata, ossia Telmo, la Villanueva è apparsa tanto turbata da spingere l'Alvarado ad invitarla a restare con lei a casa di Celia. Alicia, chiaramente in combutta con Samuel, ha giurato fedeltà a quest'ultimo. Così, è tornata all'attacco contro il sacerdote. Infatti, la donna confessa a Telmo di essersi alleata con l'Alday per cercare di farlo espellere dall'ordine. Il parroco, però, non si lascia intimidire da lei.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.