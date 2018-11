Una Vita Anticipazioni 27 novembre 2018

Nella puntata di Una Vita di martedì 27 novembre 2018, Samuel e Diego vogliono affrontare Ursula mentre Blanca minaccia la madre: confesserà di aver fornito un alibi fasullo alla polizia. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Ursula ha dei nuovi nemici e con il ritorno di Diego a casa Alday, i piani della perfida Dicenta subiranno un brusco rallentamento. Il secondogenito di Jaime è infatti intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote alla sua matrigna ma, inevitabilmente, finirà per ostacolare anche quelli di suo fratello Samuel.

Diego e Samuel uniti contro Ursula in questa puntata di Una Vita del 27 novembre 2018

Ursula è una presenza ingombrante a casa Alday. La Dicenta sta tentando in tutti i modi di impossessarsi del patrimonio del marito, infermo dopo l’incendio a casa Sotelo. Il ritorno di Diego, secondogenito dell’Alday, rovina completamente i suoi piani. Il cercatore di diamanti e suo fratello Samuel intendono affrontare insieme Ursula, impedendole non solo di spadroneggiare in casa loro ma anche di rimandare la figlia in manicomio. Entrambi i fratelli infatti non nascondo di essere attratti dalla bella Blanca. Samuel ha dichiarato di volerla sposare mentre Diego, non curante dei sentimenti del fratello, non si fa scrupolo di rivolgerle continue avances.

Blanca minaccia Ursula

Blanca ha aperto la valigia misteriosa appartenente alla madre e ha scoperto che a istigare al suicidio la sua amica Marion è stata proprio lei. In preda alla rabbia, la ragazza decide di vendicarsi e minaccia Ursula di rivelare a tutti di aver fornito un alibi falso. Con la sua falsa testimonianza, Blanca ha evitato che sua madre finisse alla garrota, giurando che la donna fosse con lei il giorno della morte del piccolo Tirso e facendo cadere, di conseguenza, i sospetti su di lei. Intanto Simon cerca di consolare Adela, distrutta a causa della morte di Carlos.

