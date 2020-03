Una Vita Anticipazioni 27 marzo 2020: Batan obbliga Samuel a uccidere

Anticipazioni TV

Samuel ha un altro modo per ripagare Batan. Il ragazzo dovrà spaventare o addirittura uccidere un cliente inadempiente del suo usuraio.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – venerdì 27 marzo 2020 – Batan torna a fare visita a Samuel e lo costringe a spaventare, o a uccidere, un suo cliente inadempiente. Solo in questo modo l'Alday potrà ripagare il suo debito. Ma scopriamo nel dettaglio la trama dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Batan costringe Samuel a lavorare per lui nella puntata di Una Vita del 27 marzo 2020

Samuel ha giurato vendetta a Lucia ed è ormai convinto di non poter mai più saldare i suoi debiti con Batan. Persa la possibilità di mettere le mani sull'eredità dell'Alvarado, il ragazzo si prepara a pagare con la sua stessa vita la sua inadempienza. Ma l'usuraio ha una sorpresa per lui. Gli propone infatti di pareggiare i conti lavorando per lui. Samuel dovrà spaventare o addirittura uccidere – qualora la situazione peggiorasse – un suo cliente che non ha ancora pagato. L'Alday accetta ma sarà davvero la sua ultima “missione”?

Una Vita anticipazioni: Cosa nasconde il cofanetto di Servante?

Mentre Samuel dovrà uccidere per conto di Batan, Celia ha spaventato Fulgencia e la donna è scappa da Acacias. La nutrice si dirige in un paesino sperduto della Spagna e ci rimarrà fino a quando Felipe e Ramon non la troveranno, in cerca di spiegazioni. Ma i segreti del lussuoso in cui è ambientata Una Vita non finiscono qui. C'è infatti uno strano cofanetto che Servante conserva gelosamente e che sembra contenere qualcosa di molto caro al domestico. Ma di cosa si tratta?

