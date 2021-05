Una Vita Anticipazioni 27 maggio 2021: la verità su Margarita rischia di uccidere Bellita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, davanti alle sue insistenze, Josè capitola e dice a Bellita la verità su Margarita, provocandole un forte stress emotivo e fisico.

Una Vita Anticipazioni: Margarita ha confessato

Grazie all'amore dei suoi cari, Bellita, è riuscita pian piano a riprendersi, ora però, cerca invano di rintracciare la sua amica Margarita, ignara che la donna abbia tentato di ucciderla. E' stata proprio Cinta ad assicurare alla giustizia la pericolosa Carciano, non può però dirlo alla madre, Josè infatti, preoccupato per una possibile ricaduta di Bellita ha imposto alla famiglia di non rivelare nulla, almeno per il momento. Ma tenere il segreto non è semplice neppure per lui, soprattutto ora che Margarita ha finalmente confessato...

Una Vita Anticipazioni: Alfonso e Margarita in carcere, Josè deve informare Bellita

A quanto pare Alfonso e Margarita sono rimasti fedeli al loro piano fino alla fine, anche la separazione era probabilmente tutta una farsa, i due infatti, sono stati entrambi incriminati per il tentato omicidio di Bellita e ora attendono la sentenza definitiva. E' chiaro che la notizia non tarderà ad arrivare all'orecchio di Bellita e Josè a questo punto si rende conto di non poter più rimandare, ma il timore che la poverina possa stare male continua a frenarlo. Riuscirà a trovare il coraggio e le parole giuste?

Nell'episodio di Una Vita in onda il 27 maggio, vedremo l'uomo costretto a rivelare a sua moglie dell'infido gioco di Margarita perpetrato a lungo ai danni della loro famiglia, e della inevitabile fine della donna e suo marito, ormai dietro alle sbarre in attesa di sentenza. Il timore di un nuovo malore per Bellita si farà purtroppo concreto, appresa la notizia infatti, la poverina avrà subito un mancamento. Bellita ha trattato Margarita come una di famiglia, era convinta di essersi riscattata e di aver conquistato l'affetto e la stima della donna, questo inaspettato tradimento sarà dunque causa di forte stress emotivo e fisico per l'artista.

