Una Vita Anticipazioni puntata del 26 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Telmo finge di aver lasciato Calle Acacias per continuare le sue indagini su Lucia.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – mercoledì 27 maggio 2020 – Ursula informa Lucia che Telmo ha lasciato la pensione di Fabiana e che forse il ragazzo ha addirittura lasciato la città. L'ex sacerdote in realtà ha solo finto di essersene andato e tenta disperatamente di scoprire quale sia la vera natura del matrimonio tra l'Alvarado ed Eduardo. Il Martinez è infatti convinto che il rapporto tra Lucia e suo marito nascosta molti segreti. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Anticipazioni Una Vita: Ursula in pena per Telmo

Fabiana ha informato Ursula che Telmo si sta mettendo nei guai. Il Martinez non si rassegna ed è sicuro che la sua ex perpetua gli abbia mentito. Mateo è sicuramente suo figlio e lui ne avrà presto conferma. Il ragazzo cerca di scoprire la verità su Lucia e il bambino facendo domande in giro ma così rischia di indispettire Eduardo, il terribile marito dell'Alvarado. La Dicenta è molto preoccupata per il ragazzo ma spera che presto rinunci al suo obiettivo.

Ursula è certa che Telmo sia fuggito da Calle Acacias in questa puntata di Una Vita del 27 maggio 2020

Ursula ha ricevuto notizie rassicuranti su Telmo. Fabiana le ha comunicato che il Martinez ha appena lasciato la sua pensione e che di lui non ha più traccia. La Dicenta è convinta che il ragazzo abbia lasciato addirittura la città e informa Lucia di quanto sta succedendo. L'Alvarado tira un sospiro di sollievo. Il suo segreto è al sicuro e Telmo finalmente non costituisce più un problema. Intanto Felipe, tornato in sé dopo il suo terribile malore, raggiunge casa Torralba per porgere le sue sentite scuse a Lucia, pentito di quanto ha combinato.

Anticipazioni Una Vita: Telmo continua a indagare su Lucia ed Eduardo

Ursula e Lucia credono che Telmo abbia lasciato Calle Acacias. In realtà il Martinez è rimasto nel quartiere per indagare, stavolta indisturbato, sulla natura del matrimonio tra l'Alvarado ed Eduardo. Il ragazzo non è solo convinto che Mateo sia suo figlio ma anche che il rapporto tra la sua ex fidanzata e suo marito, sia finto e nasconda dei terribile segreti. Telmo è convinto che il Torralba sia un uomo terribile e che Lucia sia finita nelle mani sbagliate.

