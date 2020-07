Una Vita Anticipazioni 27 luglio 2020: Arantxa teme un colpo di testa di Cinta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 13.40 su Canale5, Bellita e Josè sono costretti ad anticipare la partenza per l'Argentina, ma Cinta non andrà con loro, la ragazza ha infatti ottenuto il permesso per restare ad Acacias affidata alle cure della governante. La povera Arantxa però, a conoscenza dei sentimenti della sua protetta, teme un colpo di testa in assenza dei coniugi... Effettivamente Cinta sta già meditando di rendere pubblica la sua storia con Emilio!

Una Vita: Emilio e Cinta si baciano!

Emilio ha organizzato dei pomeriggi danzanti per vedere Cinta. Purtroppo Bellita e José si sono mostrati subito contrari e hanno negato alla ragazza di partecipare. Ma Cinta, ostinata come sempre, è riuscita a convincerli. Finalmente il sogno di Emilio si è avverato, una volta finita la giornata infatti, sulla via di casa, non si è fatto scappare l'occasione e ha baciato Cinta. Una nuova coppia quindi è nata, ma nessuno deve saperlo...

Nella Puntata di Una Vita del 27 luglio 2020: Josè e Bellita partono per una tournee in Argentina e affidano Cinta ad Arantxa

La situazione economica dei Dominguez è ancora grave e l'unico modo per sanare le finanze di famiglia è partire. José propone infatti a Bellita una tournee in Argentina, dove la diva ha ancora molto seguito. Lei, amante del palco e pronta salvare dalla rovina i suoi cari, accetterà di buon grado. Incalzati dall'impresario della donna, decideranno di partire subito.

Una Vita: Arantxa ha visto Cinta baciare Emilio e teme un colpo di testa della ragazza...

Cinta è ormai una donna, potrà cavarsela da sola, a vegliare su di lei resterà la governante di famiglia Arantxa. Bellita e Josè sono d'accordo, è inutile coinvolgere la ragazza in questo viaggio impegnativo e frettoloso. Cinta è felice di poter rimanere ad Acacias con Emilio, Arantxa invece è un po' preoccupata. La donna ha infatti visto la coppia baciarsi e teme qualche colpo di testa della sua protetta in assenza dei genitori. Effettivamente Cinta sta già pianificando di rendere pubblica la relazione con Emilio...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.